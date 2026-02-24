Trener Jute Vil Hardi rekao je noćas da reprezentativac Bosne i Hercegovine već duže vreme ima problema.
ŠOK - JUSUF NURKIĆ ZAVRŠIO SEZONU, MORA NA OPERACIJU! Trener Jute otkrio detalje: Nedavno je bio bolestan i to je sve pokrenulo!
Košarkaš Jute Jusuf Nurkić biće podvrgnut operaciji nosa i propustiće ostatak NBA sezone
.Trener Jute Vil Hardi rekao je noćas da reprezentativac Bosne i Hercegovine već duže vreme ima problema.
Nurkić u dresu Jute. Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Alex Goodlett / Getty images / Profimedia
"Imao je jaku devijaciju septuma, ove godine je četiri ili pet puta dobio udarce u lice. Nedavno je bio bolestan i to je sve pokrenulo. To je nešto što je morao da uradi već neko vreme, pa će se sada pobrinuti za to", naveo je Hardi.
Nurkić je u prvoj sezoni u Juti u proseku postizao 10,9 poena uz 10,4 skoka u 41 utakmici.
"Nurk je bio veliki deo onoga što smo uradili ove godine i pomaže našoj ekipi na mnogo načina", dodao je trener Jute.
