Dvoje srpskih navijače, koji su došli da pruže podršku najboljem košarkašu današnjice Nikoli Jokiću, izbačeni su iz dvorane zbog srpske zastave!

Dok je Somborac izvodio slobodna bacanja, momak i devojka na tribinama su razvukli srpsku trobojku. To se nije dopalo obezbeđenju, koje je istog momenta reagovalo. Redar je prišao srpskim navijačima i naredio im da napuste dvoranu.

Srpski navijači, Nikola Jokić Foto: Printskrin

Snimak izbacivanja navijača zbog srpske zastave izazvao je burne reakcije javnosti, pa je ubrzo stiglo i zvanično obrazloženje skandalozne odluke obezbeđenja.

Naime, navijačima je zabranjeno da mašu zastavama i transparentima koji su zakačeni za štap, a ne smeju da prikazuju ni zastave koje su veće od 28x43 centimetra.

Kako je zastava Srbije, koju su doneli Jokićevi navijači, imala daleko veće dimenzije od dozvoljenih, obezbeđenje je bilo prinuđeno da reaguje.

Naravno, problem je mogao biti rešen i na daleko prihvatljiviji način od viđenog. Redar je mogao da upozori navijače, a ne da ih ponižava i izbacuje iz dvorane kao da su najgori huligani.

Pogledajte snimak skandala koji je izazvao gnev navijača u Srbiji.