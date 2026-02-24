Nikola Jokić ponovo se povredio, a Denveru preti opasnost. Saznajte sve o njegovim povredama i uticaju na tim.
DENVERU PRETI POTOP! DA LI JE MOGUĆE? Nikola Jokić se ponovo povredio, evo šta se desilo!
Loše vesti iz SAD (Sjedinjene Američke Države).
Naime, nakon povrede kolena koja ga je odvojila nekoliko sedmica od terena, NBA superstar i lider Denver Nagetsa Nikola Jokić, ponovo se povredio...
Portland - Denver, Nikola Jokić Foto: Soobum Im / Getty images / Profimedia
Kako prenosi Mark Spirs sa ESPN-a i dalje kuburi sa povredom zgloba na levoj ruci.
Reč je o novoj povredi koju je nedavno zadobio u porazu Denvera od Golden stejta:
- Ne liči na sebe, ali ako propusti još koju utakmicu neće biti u konkurenciji za individualne nagrade. Povređivao se Eron Gordon i još neki igrači Denvera, pa se nadaju da će imati sve na okupu. Sve to pritiska Jokića da ostane u timu, da pomogne koliko može s obzirom na to koliko je utakmica već propustio. Mislim da će nastaviti da igra povređen - istakao je Spirs.
