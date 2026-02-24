Slušaj vest

Loše vesti iz SAD (Sjedinjene Američke Države).

Naime, nakon povrede kolena koja ga je odvojila nekoliko sedmica od terena, NBA superstar i lider Denver Nagetsa Nikola Jokić, ponovo se povredio...

Portland - Denver, Nikola Jokić Foto: Soobum Im / Getty images / Profimedia

Kako prenosi Mark Spirs sa ESPN-a i dalje kuburi sa povredom zgloba na levoj ruci.

Reč je o novoj povredi koju je nedavno zadobio u porazu Denvera od Golden stejta:

- Ne liči na sebe, ali ako propusti još koju utakmicu neće biti u konkurenciji za individualne nagrade. Povređivao se Eron Gordon i još neki igrači Denvera, pa se nadaju da će imati sve na okupu. Sve to pritiska Jokića da ostane u timu, da pomogne koliko može s obzirom na to koliko je utakmica već propustio. Mislim da će nastaviti da igra povređen - istakao je Spirs.

BONUS VIDEO:

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets