- Ne liči na sebe, ali ako propusti još koju utakmicu neće biti u konkurenciji za individualne nagrade. Povređivao se Eron Gordon i još neki igrači Denvera, pa se nadaju da će imati sve na okupu. Sve to pritiska Jokića da ostane u timu, da pomogne koliko može s obzirom na to koliko je utakmica već propustio. Mislim da će nastaviti da igra povređen - istakao je Spirs.