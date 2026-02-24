Bez lidera protiv Turske.
Košarkaška reprezentacija Srbije biće oslabljena u prvom meču protiv Turske.
Dve selekcije sastaće se u petak u utakmici kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.
Aleksa Avramović se nedavno povredio i neće biti na raspolaganju selektoru Dušanu Alimpijeviću za meč koji se igra 27. februara.
Ukoliko bude nastupio za Dubai protiv Asvela, Avramović će igrati u drugoj utakmici, 2. marta u Istanbulu.
Dubai nije dopustio njemu i Nemanji Dangubiću da igraju ovog petka. Takođe, Aleksej Pokuševski definitivno neće nastupiti.
