Slušaj vest

Trener FenerbahčeaŠarunas Jasikevičijus poručio je pred duel sa Partizanom da razlika na tabeli Evrolige ne sme da zavara njegov tim.

Iako statistika i domaći teren stavljaju Fenerbahče u ulogu favorita – Turci su u Istanbulu slavili na 11 od 14 mečeva – litvanski stručnjak očekuje ozbiljan otpor.

Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

- Partizan ima ofanzivni kvalitet da se takmiči sa bilo kojim klubom u Evropi. Oni su jedan od najboljih timova Evrolige i sada imaju skoro kompletnu ekipu. Postali su mnogo jači povratkom Karlika Džonsa i Šejka Miltona. Zbog toga očekujem težak meč. Prioritet nam je da igramo svoju igru - rekao je.

Fenerbahče u ovaj susret ulazi posle osvajanja Kupa Turske, ali trener ističe da nema mesta opuštanju.

- Odmah po osvajanju Kupa, moramo da se prebacimo u evroligaški ‘mod’. Jako je bitno da dođemo do još jedne pobede pred reprezentativnu pauzu. To će nam omogućiti da predahnemo od intenzivnog ritma regularne sezone - zaključio je Jasikevičijus.

Ne propustiteKošarkaVELIKI PROBLEM ZA NAŠ TIM! Srbija oslabljena protiv Turske!
Dušan Alimpijević
FudbalPOTPUNI HAOS NAKON UBISTVA NARKO BOSA U MEKSIKU: Fudbalski savez Portugala prati situaciju pred prijateljsku utakmicu
Kristijano Ronaldo na meču Irska - Portugal
KošarkaALIMPIJEVIĆ OTKRIO KO JE OTPAO SA SPISKA SRBIJE I SITUACIJU SA AVRAMOVIĆEM: Kalinić je ratnik koji nam treba! Turska dolazi sa "strancima"!
Dušan Alimpijević, selektor srpskih košarkaša
FudbalŠTIKLA I GOL U VEČITOM DERBIJU ZA LASKAVO PRIZNANJE: Vasilije Kostov najbolji igrač 24. kola Super lige
ZVEZDA-PARTIZAN_045.jpg

BONUS VIDEO:

Željko Obradović i Šarunas Jasikevičijus Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić