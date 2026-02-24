Slušaj vest

Trener FenerbahčeaŠarunas Jasikevičijus poručio je pred duel sa Partizanom da razlika na tabeli Evrolige ne sme da zavara njegov tim.

Iako statistika i domaći teren stavljaju Fenerbahče u ulogu favorita – Turci su u Istanbulu slavili na 11 od 14 mečeva – litvanski stručnjak očekuje ozbiljan otpor.

1/9 Vidi galeriju Šarunas Jasikevičijus Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Starsport, Starsport©

- Partizan ima ofanzivni kvalitet da se takmiči sa bilo kojim klubom u Evropi. Oni su jedan od najboljih timova Evrolige i sada imaju skoro kompletnu ekipu. Postali su mnogo jači povratkom Karlika Džonsa i Šejka Miltona. Zbog toga očekujem težak meč. Prioritet nam je da igramo svoju igru - rekao je.

Fenerbahče u ovaj susret ulazi posle osvajanja Kupa Turske, ali trener ističe da nema mesta opuštanju.

- Odmah po osvajanju Kupa, moramo da se prebacimo u evroligaški ‘mod’. Jako je bitno da dođemo do još jedne pobede pred reprezentativnu pauzu. To će nam omogućiti da predahnemo od intenzivnog ritma regularne sezone - zaključio je Jasikevičijus.

BONUS VIDEO: