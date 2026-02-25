TOPIĆ DOŠAO KOD RAJAKOVIĆA U GOSTE I UZEO POBEDU! Oklahoma savladala Toronto! Pogledajte sjajnu trojku mladog srpskog plejmejkera! (VIDEO)
Košarkaši Oklahome Tander savladali su na gostovanju ekipu Toronta rezultatom 116:107.
Ekipa trenera Darka Rajakovića odlično je otvorila meč, posle prve deonice Reptorsi su imali sedam poena prednosti, međutim, zahvaljujući sjajnoj odbrani gosti prave veliki preokret u nastavku. Na krilima raspoloženog Kejsona Valasa Tanderi u finišu treće četvrtine stižu do ogromnih +19.
U poslednjoj deonici igra Oklahome se raspala, Toronto pravi seriju 20:3 i prilazi na poen zaostatka. Ipak, u samom finišu napad domaćina ponovo je zakazao, pa Tanderi ponovo uspevaju da dođu do osetnije prednosti i mirno privedu meč kraju.
Najzaslužniji za trijumf šampiona bio je Kejson Valas sa 27 poena, Ajzea Džo je ubacio 22, Karuzo 16, Dort 15 i Hartenštajn 11 poena.
Mladi srpski plejmejker Nikola Topić na ovom meču imao je nešto skromniju minutažu. Dobio je šansu u prvom poluvremenu, proveo pet i po minuta na terenu i ubacio jednu sjajnu trojku.
U ekipi trenera Rajakovića najefikasniji bio je Ar Džej Beret sa 21 poenom.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: