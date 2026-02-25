Slušaj vest

Košarkaši Oklahome Tander savladali su na gostovanju ekipu Toronta rezultatom 116:107.

Ekipa trenera Darka Rajakovića odlično je otvorila meč, posle prve deonice Reptorsi su imali sedam poena prednosti, međutim, zahvaljujući sjajnoj odbrani gosti prave veliki preokret u nastavku. Na krilima raspoloženog Kejsona Valasa Tanderi u finišu treće četvrtine stižu do ogromnih +19.

U poslednjoj deonici igra Oklahome se raspala, Toronto pravi seriju 20:3 i prilazi na poen zaostatka. Ipak, u samom finišu napad domaćina ponovo je zakazao, pa Tanderi ponovo uspevaju da dođu do osetnije prednosti i mirno privedu meč kraju.

Najzaslužniji za trijumf šampiona bio je Kejson Valas sa 27 poena, Ajzea Džo je ubacio 22, Karuzo 16, Dort 15 i Hartenštajn 11 poena.

Mladi srpski plejmejker Nikola Topić na ovom meču imao je nešto skromniju minutažu. Dobio je šansu u prvom poluvremenu, proveo pet i po minuta na terenu i ubacio jednu sjajnu trojku.



U ekipi trenera Rajakovića najefikasniji bio je Ar Džej Beret sa 21 poenom.

