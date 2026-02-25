Tristan se izborio za svoje mesto u timu.
Košarka
ČAROBNJACI VERUJU U VUKČEVIĆA: Dobio novi ugovor i postao starter! Sjajna minutaža za reprezentativca Srbije! (VIDEO)
Slušaj vest
Sjajan mesec za Tristana Vukčevića. Pružao je odlične partije, dobio mesto startera i novi trogodišnji ugovor vredan 9.000.000 dolara.
Vizardsi su prethodne noći poraženi na gostovanju od ekipe Atlante (119:98), a reprezentativac Srbije je na terenu proveo 22 minuta.
Upisao je pet poena (1/4 za dva, 1/2 za tri), šest skokova i jednu asistenciju.
Najzaslužniji za trijumf Hoksa bio je Džonatan Kuminga, koji je nedavno stigao u klub u razmeni sa Voriorsima. Ubacio je 27 poena i zabeležio sedam skokova i četiri asistencije za svega 25 minuta igre.
U ekipi Vašingtona najefikasniji bio je Rajli sa 18 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:
Reaguj
Komentariši