Slušaj vest

Sjajan mesec za Tristana Vukčevića. Pružao je odlične partije, dobio mesto startera i novi trogodišnji ugovor vredan 9.000.000 dolara.

Vizardsi su prethodne noći poraženi na gostovanju od ekipe Atlante (119:98), a reprezentativac Srbije je na terenu proveo 22 minuta.

Upisao je pet poena (1/4 za dva, 1/2 za tri), šest skokova i jednu asistenciju.

Najzaslužniji za trijumf Hoksa bio je Džonatan Kuminga, koji je nedavno stigao u klub u razmeni sa Voriorsima. Ubacio je 27 poena i zabeležio sedam skokova i četiri asistencije za svega 25 minuta igre.

U ekipi Vašingtona najefikasniji bio je Rajli sa 18 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaTOPIĆ DOŠAO KOD RAJAKOVIĆA U GOSTE I UZEO POBEDU! Oklahoma savladala Toronto! Pogledajte sjajnu trojku mladog srpskog plejmejkera! (VIDEO)
Nikola Topić
KošarkaALIMPIJEVIĆ OTKRIO KO JE OTPAO SA SPISKA SRBIJE I SITUACIJU SA AVRAMOVIĆEM: Kalinić je ratnik koji nam treba! Turska dolazi sa "strancima"!
Dušan Alimpijević, selektor srpskih košarkaša
KošarkaDENVERU PRETI POTOP! DA LI JE MOGUĆE? Nikola Jokić se ponovo povredio, evo šta se desilo!
profimedia-1076642592.jpg
KošarkaZBOG SRPSKE TROBOJKE IZBAČENI IZ DVORANE! Bodrili Jokića, pa doživeli ogromnu neprijatnost! Snimak skandala izazvao buru - Ameri morali da se oglase!
Srpski navijači, Nikola Jokić

Nikola Topić Izvor: Društvene mreže