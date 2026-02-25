AUUU, LUKA, ŠTA URADI OVO?! Neshvatljiv potez Dončića: Imao je otvoren šut za pobedu, a onda je sve uprskao! Lebron je bio zbunjen - nije ovo očekivao! (VIDEO)
Košarkaši Los Anđeles Lejkersa poraženi su na svom terenu od ekipe Orlanda rezultatom 110:109.
Imali su Lejkersi napad za pobedu, ali nisu uspeli da postignu koš. Lopta je bila kod Luke Dončića, koji je u jednom momentu imao otvoren šut za tri, međutim, umesto šuta usledio je neshvatljiv potez superstara Lejkersa. Prosledio je loptu Lebronu, koji je bio u daleko težoj poziciji. Uputio je šut za tri iz okreta, ali nije uspeo da pogodi, pa je Orlando odneo pobedu iz LA.
Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Paolo Bankero sa 36 poena i deset skokova, Dezmond Bejn je dodao 22, a Karter 20 poena i 11 skokova.
U timu Lejkersa najbolji su bili Luka Dončić sa 22 poena i 15 asistencija i Lebron Džejms i Deandre Ejton sa 21 poenom.
