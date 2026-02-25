Slušaj vest

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa poraženi su na svom terenu od ekipe Orlanda rezultatom 110:109.

Imali su Lejkersi napad za pobedu, ali nisu uspeli da postignu koš. Lopta je bila kod Luke Dončića, koji je u jednom momentu imao otvoren šut za tri, međutim, umesto šuta usledio je neshvatljiv potez superstara Lejkersa. Prosledio je loptu Lebronu, koji je bio u daleko težoj poziciji. Uputio je šut za tri iz okreta, ali nije uspeo da pogodi, pa je Orlando odneo pobedu iz LA.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Paolo Bankero sa 36 poena i deset skokova, Dezmond Bejn je dodao 22, a Karter 20 poena i 11 skokova.

U timu Lejkersa najbolji su bili Luka Dončić sa 22 poena i 15 asistencija i Lebron Džejms i Deandre Ejton sa 21 poenom.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaČAROBNJACI VERUJU U VUKČEVIĆA: Dobio novi ugovor i postao starter! Sjajna minutaža za reprezentativca Srbije! (VIDEO)
Tristan Vukčević NBA
KošarkaTOPIĆ DOŠAO KOD RAJAKOVIĆA U GOSTE I UZEO POBEDU! Oklahoma savladala Toronto! Pogledajte sjajnu trojku mladog srpskog plejmejkera! (VIDEO)
Nikola Topić
KošarkaDENVERU PRETI POTOP! DA LI JE MOGUĆE? Nikola Jokić se ponovo povredio, evo šta se desilo!
profimedia-1076642592.jpg
KošarkaALIMPIJEVIĆ OTKRIO KO JE OTPAO SA SPISKA SRBIJE I SITUACIJU SA AVRAMOVIĆEM: Kalinić je ratnik koji nam treba! Turska dolazi sa "strancima"!
Dušan Alimpijević, selektor srpskih košarkaša

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium