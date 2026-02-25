Imali su Lejkersi napad za pobedu, ali nisu uspeli da postignu koš. Lopta je bila kod Luke Dončića, koji je u jednom momentu imao otvoren šut za tri, međutim, umesto šuta usledio je neshvatljiv potez superstara Lejkersa. Prosledio je loptu Lebronu, koji je bio u daleko težoj poziciji. Uputio je šut za tri iz okreta, ali nije uspeo da pogodi, pa je Orlando odneo pobedu iz LA.