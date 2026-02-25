Slušaj vest

Košarkaši Milvokija su na svom terenu pobedili Majami sa 128:117.

Do četvrte pobede u poslednjih pet utakmica, Milvoki su vodili Kevin Porter sa 32 i Bobi Portis i Rajan Rolins sa 21 poenom.

Na drugoj strani, najbolji su bili Norman Pauel sa 26 i Bem Adebajo sa 18 poena i devet skokova.

Srpski košarkaš u redovima Majamija Nikola Jović nije igrao zbog problema sa povredom.

Pogledajte najzanimljivije momente sa utakmice:

Nikola Topić Izvor: Društvene mreže