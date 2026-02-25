Slušaj vest

Nakon deset godina provedenih u najjačoj ligi sveta, iskusni hrvatski košarkaš Dario Šarić odlučio je da se vrati u Evropu.

Sezonu je započeo u Kingsima, početkom februara trejdovan je u Čikago, pa u Detroit, koji ga je odmah nakon toga otpustio. U poslednjih godinu i po dana retko je dobijao šansu u NBA, bilo je jasno da će teško pronaći novi angažman "preko bare", pa je odlučio da se vrati u Evroligu.

Na okupljanju reprezentacije Hrvatske, pred okršaje sa Nemačkom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, Šarić je otvoreno govorio o svojoj budućnosti.

"Ne bih detaljisao. Evidentno je da očekujem da zaigram u Evroligi. E sad, hoće li to biti do kraja sezone ili naredne sezone, to je još otvoreno", rekao je Dario.

Cilj mu je da ponovo zaigra u Evroligi.

"Trenutno razmišljam o Evroligi, koja je realno druga stepenica iza NBA. Fokusiran sam na to da u tom okruženju pronađem ekipu i neki sistem koji će mi odgovarati, koji će mi dati mali period adaptacije, jer svima koji se vrate iz NBA to je potrebno. Ipak se tamo igra drugačija vrsta košarke, ali mislim da mi odgovara ovaj stil i da bih mogao da se prilagodim. Radujem se novim izazovima", kaže Dario Šarić.

Naravno, brojni klubovi iz Evrolige rado bi ga videli u svojim redovima.

Šuškalo se ranije da su Barselona i Panatinaikos zainteresovani za Hrvata, spominjao se i Dubai, a katalonski "Sport" je pisao da se u trku navodno uključio i Partizan.

Podsetimo, poslednji put Dario je u Evroligi nastupao 2016. godine, kada je branio boje turskog Efesa. Pre toga igrao je za zagrebačku Cibonu, sa kojom je osvojio i titulu u regionalnoj ABA ligi.