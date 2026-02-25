Slušaj vest

Ergin Ataman selektor Turske koji će najpre u četvrtak predvoditi Panatinaikos protiv Pariza u Atini pre dolaska na megdan u Beograd, imaće na raspolaganju kvalitetan sastav, sa osmoricom igrača iz Evrolige

1/7 Vidi galeriju Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

.

Tu su će biti i dvojica naturalizovanih košarkaša, Tarik Biberović iz Fenerbahčea i Malakaj Flin iz Bahčešehira.

Prema pravilima FIBA, samo jedan će moći da bude u sastavu za meč, a sportski direktor turske reprezentacije Alper Jilmaz ističe da bi obojica mogla da se nađu u timu za okršaj sa četom Dušana Alimpijevića.

"Za ovaj prozor pozvali smo Flina i Tarika Biberovića, jer Larkin ima dugu povredu. Tarik je od početka sezone u odličnoj formi. Posebno u poslednjih mesec dana daje ozbiljan doprinos u Fenerbahčeu, što nas veoma raduje. Prošle sezone je imao veliku ulogu u pobedama u kvalifikacionim prozorima. Na pitanje da li će u sastavu biti Tarik ili Flin može da odgovori samo Ergin Ataman. Postupićemo u skladu sa odlukom selektora, njegove preferencije će biti presudne. Ko god da igra, daće maksimum za reprezentaciju. Moguće je da jednu utakmicu igra Flin, drugu Tarik, a moguće je i da oba meča odigra jedan igrač. I Tarik i Flin su nam veoma važni", rekao je Jilmaz.

Obrazložio je i zbog čega je Flin dobio turski pasoš.

"Flin od početka sezone pruža veoma dobre partije u Bahčešehiru. Ovo mu je prva sezona u Evropi i dokazao je da je kvalitetan igrač. To što imamo još jedno ime u krugu naturalizovanih igrača velika je prednost za nas. Dešavaju se povrede i važno je imati alternative. Nadam se da će, dok god nosi dres reprezentacije, davati značajan doprinos. Najvažniji je uspeh nacionalnog tima i bićemo srećni ako na tom putu možemo da računamo na njega".

On je dobio priliku umesto Šejna Larkina, koji se čitave sezone muči sa povredama.

"Larkin je za reprezentaciju igrao i povređen. Doneo nam je mnogo pobeda. Na Eurobasketu 2022. pokušao je da igra i sa slomljenom rukom. Često je zanemarivao sitne povrede kako bi pomogao nacionalnom timu. Svoje zdravstveno stanje najbolje poznaje on sam. Naravno, važno je i mišljenje lekara, ali igrač takve karijere najbolje zna da proceni kada je spreman. Ako kaže da nije spreman, smatram da ne bi trebalo da igra. Ako proceni da može da pomogne makar malo, verujem da će uvek biti na terenu. Nadam se da će se uskoro vratiti i nastaviti da doprinosi i klubu i reprezentaciji,"zaključio je Alper Jilmaz.