Kalvin But, nekadašnji generalni menadžer Denver Nagetsa, ponovo je u centru pažnje, i to zbog poruke koja je odjeknula u NBA krugovima, a tiče se i srpskog asa.

Podsetimo, Nagetsi su prošle godine povukli radikalan potez i samo tri utakmice pre kraja regularnog dela sezone uručili otkaze treneru Majkl Meloun i Butu, čime je stavljena tačka na jednu eru u Koloradu.

Nikola Jokić na meču protiv Golden Stejta Foto: JOHN G. MABANGLO/EPA

Skoro godinu dana kasnije, But je odlučio da progovori. Gostujući u emisiji poznatog NBA novinara Kevina O'Konora, poslao je i svojevrsno upozorenje upućeno srpskom košarkašu Nikoli Jokiću.

"Kada je Jokić u tvom timu, svi to uzimaju zdravo za gotovo, zar ne? Ali ja zapravo mislim suprotno. Gledam Čikago Bulse, San Antonio Sparse, timove koji su osvajali više titula... Kod njih je svako radio svoj posao najbolje moguće. Mogao si da kažeš da su u tim situacijama imali najboljeg predsednika, najboljeg trenera, najboljeg glavnog igrača, najbolje igrače uloge, najboljeg šestog igrača i sve je bilo pokriveno", rekao je But u emisiji Kevina O'Konora.

profimedia-1076642592.jpg
Srpski navijači, Nikola Jokić
Šekil O'Nil
Nikola Jokić i Stef Kari

Nikola Jokić reakcija na istorijski tripl-dabl Izvor: YouTube/Denver Nuggets