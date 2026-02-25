Kalvin But , nekadašnji generalni menadžer Denver Nagetsa , ponovo je u centru pažnje, i to zbog poruke koja je odjeknula u NBA krugovima, a tiče se i srpskog asa.

"Kada je Jokić u tvom timu, svi to uzimaju zdravo za gotovo, zar ne? Ali ja zapravo mislim suprotno. Gledam Čikago Bulse, San Antonio Sparse, timove koji su osvajali više titula... Kod njih je svako radio svoj posao najbolje moguće. Mogao si da kažeš da su u tim situacijama imali najboljeg predsednika, najboljeg trenera, najboljeg glavnog igrača, najbolje igrače uloge, najboljeg šestog igrača i sve je bilo pokriveno", rekao je But u emisiji Kevina O'Konora.