Nestvaran potez Srbina zapalio društvene mreže.
magija
JOKIĆEV "SOMBOR ŠAFL" ZA TV ŠPICE! Pogledajte ludu trojku Srbina: Delovalo je da nema rešenje, a onda je usledio šou za pamćenje! (VIDEO)
Taman kad pomislimo da nas više ništa ne može iznenaditi, kada je on u pitanju, košarkaški čarobnjak Nikola Jokić izvede novu magiju koja nas u potpunosti ostavi bez teksta.
Na meču protiv Bostona Jokić nije preterano služio šut, posebno u prvom poluvremenu. Ubacio je samo jednu trojku iz šest pokušaja - ali trojku za TV špice.
Zaustavio je dribling Nikola, delovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, a onda je usledila magija.
Izveo je svoj čuveni "Sombor šafl" na liniji za tri poena, prevario čuvara i pogodio ludu trojku iz ugla.
Pogledajte kako je to izgledalo:
