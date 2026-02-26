Slušaj vest

Taman kad pomislimo da nas više ništa ne može iznenaditi, kada je on u pitanju, košarkaški čarobnjak Nikola Jokić izvede novu magiju koja nas u potpunosti ostavi bez teksta.

Na meču protiv Bostona Jokić nije preterano služio šut, posebno u prvom poluvremenu. Ubacio je samo jednu trojku iz šest pokušaja - ali trojku za TV špice.

Zaustavio je dribling Nikola, delovalo je da je u bezizlaznoj situaciji, a onda je usledila magija.

Izveo je svoj čuveni "Sombor šafl" na liniji za tri poena, prevario čuvara i pogodio ludu trojku iz ugla.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteKošarkaDOBIO OTKAZ U DENVERU, PA PRIČAO O NIKOLI JOKIĆU! Svi su čekali da se on oglasi, a on odmah spomenuo srpskog košarkaša: "Kada je on u tvom timu..."
Nikola Jokić, Ol-star
KošarkaDENVERU PRETI POTOP! DA LI JE MOGUĆE? Nikola Jokić se ponovo povredio, evo šta se desilo!
profimedia-1076642592.jpg
KošarkaZBOG SRPSKE TROBOJKE IZBAČENI IZ DVORANE! Bodrili Jokića, pa doživeli ogromnu neprijatnost! Snimak skandala izazvao buru - Ameri morali da se oglase!
Srpski navijači, Nikola Jokić
Košarka"ŠEK, JOKIĆ BI TE ISPRAŠIO!" Neviđena bura u programu uživo: Legendarni centar "zapenio" posle Barklijevih reči o Srbinu! (VIDEO)
Šekil O'Nil

Nikola Jokić čestita pobedu Luki Dončiću Izvor: Arena 1 Premium