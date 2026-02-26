Slušaj vest

Na krilima sjajnog Nikole Jokića Denver je pred svojim navijačima savladao ekipu Bostona rezultatom 103:84.

U jednoj prilično neefikasnoj utakmici za NBA standarde bolje se snašao domaći tim. Ni jednima ni drugima u napadu ništa nije polazilo za rukom, posebno u prvom poluvremenu, koje je završeno rezultatom 48:47 u korist Seltiksa.



Jokić je bio jedini dvocifren Denveru do samog finiša treće deonice, kada je konačno dobio i podršku saigrača. Nagetsi su uspeli da naprave seriju 11:0 i tako prvi put na meču stignu do dvocifrene prednosti (77:67).

Denver je odlično otvorio i poslednju deonicu. Odlepili su se u jednom momentu na +17 i onda rutinski priveli meč kraju.

Najzaslužniji za trijumf bio je sprpski košarkaš Nikola Jokić, koji je meč završio sa 30 postignutih poena, 12 skokova i šest asistencija.

1/5 Vidi galeriju Denver - Boston, Nikola Jokić Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia, Rich Storry / Getty images / Profimedia

Bio je ubedljivo najefikasniji akter utakmice, ali nije dobro šutirao Jokić na ovom meču. Bilo je jasno da mu povreda ručnog zgloba zadaje ozbiljne probleme. Šutirao je 11/28 iz igre, daleko ispod proseka za njegove standarde, a ubacio je četiri trojke iz čak 13 pokušaja. Ipak, to je bilo dovoljno da njegov tim zabeleži trijumf protiv jedne od najboljih ekipa Istočne konferencije.

Pored Jokića, još četiri igrača iz redova Nagetsa na kraju su imala dvocifren učinak. Hardvej je ubacio 14 poena, Džulijan Strouter 12, a Kem Džonosn i Valančiunas po 11 poena.

U ekipi Bostona istakli su se Džejlen Braun sa 23 poena i 9 skokokova, kao i Derik Vajt sa 20 poena, 6 skokova i 3 asistencije.