TOPIĆ OSETIO MOĆ ČUDESNOG KANINGEMA! Detroit srušio šampiona, Kejd još jednom pokazao zašto je jeda od glavnih kandidata za MVP titulu! (VIDEO)
Sjajni Detroit Pistonsi savladali su prethodne noći Oklahomu rezultatom 124:116.
Nikola Topić imao je najteži ispit, pošto je morao da vodi bitku sa fantastičnim Kejdom Kaningemom.
U odsustvu prve zvezde tima Šeja Gildžesa-Aleksandera, minute na poziciji pleja delili su Kejson Valas i Nikola Topić, pa je Srbin dobio priliku da odmeri snage sa trenutno najboljim američkim košarkašem.
Za 15 minuta igre Nikola ije uspeo da se upiše u strelce, a zabeležio je četiri asistencije, dva skoka i jednu izgubljenu loptu, pošto ga je upravo Kaningem atraktivno izblokirao.
Najbolji igrač Pistonsa i jedan od kandidata za MVP trofej meč je završio sa 29 poena, 13 asistencija, pet skokova, tri blokade i tri ukradene lopte. Duren je takođe ubacio 29 poena uz 15 skokova, a Robinson je dodao 16 poena.
U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Džejlen Vilijams sa 30 poena.
Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: