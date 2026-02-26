Slušaj vest

Sjajni Detroit Pistonsi savladali su prethodne noći Oklahomu rezultatom 124:116.

Nikola Topić imao je najteži ispit, pošto je morao da vodi bitku sa fantastičnim Kejdom Kaningemom.

U odsustvu prve zvezde tima Šeja Gildžesa-Aleksandera, minute na poziciji pleja delili su Kejson Valas i Nikola Topić, pa je Srbin dobio priliku da odmeri snage sa trenutno najboljim američkim košarkašem.

Za 15 minuta igre Nikola ije uspeo da se upiše u strelce, a zabeležio je četiri asistencije, dva skoka i jednu izgubljenu loptu, pošto ga je upravo Kaningem atraktivno izblokirao.

Najbolji igrač Pistonsa i jedan od kandidata za MVP trofej meč je završio sa 29 poena, 13 asistencija, pet skokova, tri blokade i tri ukradene lopte. Duren je takođe ubacio 29 poena uz 15 skokova, a Robinson je dodao 16 poena.

U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Džejlen Vilijams sa 30 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaKAD JE TEŠKO - JOKIĆ! Nije mogao ništa da pogodi, a onda se naljutio i sam srušio Boston! Jedna stvar ozbiljno brine sve u Denveru! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆEV "SOMBOR ŠAFL" ZA TV ŠPICE! Pogledajte ludu trojku Srbina: Delovalo je da nema rešenje, a onda je usledio šou za pamćenje! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaDOBIO OTKAZ U DENVERU, PA PRIČAO O NIKOLI JOKIĆU! Svi su čekali da se on oglasi, a on odmah spomenuo srpskog košarkaša: "Kada je on u tvom timu..."
Nikola Jokić, Ol-star
KošarkaVLASNICI, SPREMITE MILIONE - DARIO ŠARIĆ TRAŽI KLUB! Hrvat jasno poručio: Želim da igram u Evroligi!
Dario Šarić

Nikola Topić Izvor: Društvene mreže