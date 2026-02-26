Nestvarna trojka Nikole Jokića.
ludilo
"MA TI SE ŠALIŠ? ŠTA JE UOPŠTE OVO, NIKOLA???" Jokić pogodio skoro sa klupe, NBA liga se odmah oglasila! (VIDEO)
Slušaj vest
Najbolji košarkaš današnjice, Nikola Jokić, na utakmici protiv Bostona izveo je potez za TV špice.
Taman kad pomislimo da nas više ništa ne može iznenaditi, ovaj košarkaški čarobnjak izvene neku novu magiju koja nas u potpunosti ostavi bez teksta.
Denver - Boston, Nikola Jokić Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia, Rich Storry / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Tako je na meču protiv Seltiksa izveo svoj čuveni "Sombor šafl" i gotovo sa klupe postigao trojku.
NBA liga je odmah na svom zvaničnom nalogu objavila snimak nestvarnog poteza Srbina uz sjajan komentar:
"Ti se šališ. Šta uošte ovo, Nikola???"
Podsetimo, Denver je savladao Boston prethodne noći, a Jokić je meč završio sa 30 poena, 12 skokova i šest asistencija.
Reaguj
Komentariši