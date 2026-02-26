Slušaj vest

Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći na svom terenu ekipu Bostona, a igrač utakmice bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.

Somborac je meč završio sa 20 poena, 12 skokova i šest asistencija.

Denver - Boston, Nikola Jokić Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia, Rich Storry / Getty images / Profimedia

Posle važnog trijumfa, Nikola je izneo svoje utiske i odgovarao na pitanja znatiželjnih novinara.

U narednom meču Denver će odmeriti snage sa aktuelnim šampionom NBA lige, ekipom Oklahome, pa je jednog američkog novinara zanimalo Jokićevo mišljenje o mladom Nikoli Topiću.

"Znamo se pomalo iz reprezentacije, on je zaista fin momak, veoma talentovan. On je budućnost srpske košarke. Borio se protiv nečega što je najvažnije i pobedio je. Nada me da ću ga videti sutra", rekao je Jokić.

Nikola Topić Izvor: Društvene mreže