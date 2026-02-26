Superstar Denvera Nikola Jokić sipao hvalospeve na račun mladog plejmejkera Tandera.
nba
AMERIČKI NOVINAR PITAO JOKIĆA ZA NIKOLU TOPIĆA: "Pobedio je u najvažnijoj borbi, on je budućnost srpske košarke"
Slušaj vest
Košarkaši Denvera savladali su prethodne noći na svom terenu ekipu Bostona, a igrač utakmice bio je srpski košarkaš Nikola Jokić.
Somborac je meč završio sa 20 poena, 12 skokova i šest asistencija.
Denver - Boston, Nikola Jokić Foto: Jamie Schwaberow / Getty images / Profimedia, Rich Storry / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Posle važnog trijumfa, Nikola je izneo svoje utiske i odgovarao na pitanja znatiželjnih novinara.
U narednom meču Denver će odmeriti snage sa aktuelnim šampionom NBA lige, ekipom Oklahome, pa je jednog američkog novinara zanimalo Jokićevo mišljenje o mladom Nikoli Topiću.
"Znamo se pomalo iz reprezentacije, on je zaista fin momak, veoma talentovan. On je budućnost srpske košarke. Borio se protiv nečega što je najvažnije i pobedio je. Nada me da ću ga videti sutra", rekao je Jokić.
Reaguj
Komentariši