Slušaj vest

Košarkaši San Antonija pobedili su Toronto 110:107 i tako ostvarili 10. uzastopnu pobedu.

Tragičar Reptorsa bio je Brendom Ingram, koji je na pet sekundi do kraja promašio trojku za izjednačenje i produžetak.

U ekipi San Antonija najefikasniji su bili Devin Vasel sa 21 poenom, Dearon Foks sa 20 poena i Dilan Harper sa 15 pobeda i sedam asistencija. Viktor Vembanjama dodao je 12 poena i osam skokova.

U ekipi iz Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, Brendon Ingram postigao je 20 poena uz 11 skokova, Imanuel Kvikli imao je 20 poena, a Jakob Poeltl i Skoti Barns dodali su po 15 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: