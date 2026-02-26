Slušaj vest

Košarkaši San Antonija pobedili su Toronto 110:107 i tako ostvarili 10. uzastopnu pobedu.

Tragičar Reptorsa bio je Brendom Ingram, koji je na pet sekundi do kraja promašio trojku za izjednačenje i produžetak.

U ekipi San Antonija najefikasniji su bili Devin Vasel sa 21 poenom, Dearon Foks sa 20 poena i Dilan Harper sa 15 pobeda i sedam asistencija. Viktor Vembanjama dodao je 12 poena i osam skokova.

U ekipi iz Toronta, koju sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, Brendon Ingram postigao je 20 poena uz 11 skokova, Imanuel Kvikli imao je 20 poena, a Jakob Poeltl i Skoti Barns dodali su po 15 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Ne propustiteKošarkaAMERIČKI NOVINAR PITAO JOKIĆA ZA NIKOLU TOPIĆA: "Pobedio je u najvažnijoj borbi, on je budućnost srpske košarke"
Nikola Jokić
Košarka"MA TI SE ŠALIŠ? ŠTA JE UOPŠTE OVO, NIKOLA???" Jokić pogodio skoro sa klupe, NBA liga se odmah oglasila! (VIDEO)
Nikola Jokić
KošarkaTOPIĆ OSETIO MOĆ ČUDESNOG KANINGEMA! Detroit srušio šampiona, Kejd još jednom pokazao zašto je jeda od glavnih kandidata za MVP titulu! (VIDEO)
Nikola Topić
KošarkaKAD JE TEŠKO - JOKIĆ! Nije mogao ništa da pogodi, a onda se naljutio i sam srušio Boston! Jedna stvar ozbiljno brine sve u Denveru! (VIDEO)
Nikola Jokić

Nikola Topić Izvor: Društvene mreže