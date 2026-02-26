Slušaj vest

Košarkaši Toronta posle izuzetno neizvesne završnice doživeli su na svom terenu poraz od ekipe San Antonija - 107:110.

Trener domaćeg tima, sjajni srpski košarkaški stručnjak Darko Rajaković, nije bio zadovoljan suđenjem na ovom meču.

Darko Rajaković
Darko Rajaković Foto: Cole Burston / Getty images / Profimedia

U jednom momentu "pao mu je mrak na oči", pošto arbitri nisu dosudili jedan očigledan faul koji je napravljen nad njegovim igračem.

Pri šutu za tri Ingram je dobio udarac po ruci, ali sudije se nisu oglasile i Darko je "eksplodirao" od besa.

Urlao je iz sveg glasa na sudije srpski trener, saradnici su jedva uspeli da ga smire.

Zbog svoje reakcije odmah mu je dosuđena tehnička.

Pogledajte kako je to izgledalo:

