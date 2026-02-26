- Pobudio sam se u sopstvenoj krvi. Bilo je ludo, brzo u istom momentu, nije bilo upozorenja. Nisam imao vremena da se pripremim za to. Spremao sam se za sastanak sa svojom ženom i u narednom momentu sam završio na zemlji. Neću da ulazim u detalje, ali možete da vidite da se još oporavljam, neću pokušati da krijem to, za slučaj da izgledam drugačije. Bilo je zastrašujuće i došlo je brzo - počeo je priču Boš, pa dodao:

- Posle toga sam spoznao drugačiji pogled na život i kako se stvari odvijaju. Šta radimo za sebe, za porodicu, kako živimo svoj život. I bez obzira a sve, nemojte da čekate, to je ono što sam naučio iz ovoga. Nemojte da čekate da uradite nešto. Jer može da se dogodi brzo, imao sam sreće što sam ostao živ. Osećam se dobro zbog toga, sada razmišljam o svakodnevnom životu. Ne čekajte da uradite nešto, bilo da je unapređenje na poslu ili da probate da se prijavite za neki sport, da odete na odmor. Može da bude bilo šta od stvari koje ljudi žele da rade i koje nikada ne urade. To je moja lekcija, ne čekajte, šta god da je, uradite. Ja sam imao sreće, vratio sam se, bio sam u tami. Otišao sam do tame, vratio sam se i ne sećam se ničega. Nemam nikakvo sećanje osim povratka. Zato, ne čekajte.