Iskusni as Crvene zvezde prihvatio je poziv novog selektora Dušana Alimpijevića i predvodiće naš nacionalni tim u izuzetno važnim okršajima sa Turskom u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

U razgovoru za "Meridian sport" Kalinić je otvorenog govorio o povratku u reprezentaciju.

"Radujem se tome, nije me bilo dugo i neke stvari su se promenile. Osećam se bolje, imam više vremena u životu zbog nekih privatnih stvari, tako da mogu više da obratim pažnju na telo, oporavak i shodno tome ta odluka. Isto tako i zbog Duleta Alimpijevića, sarađivali smo u Vojvodini, imamo dobar odnos. Videćemo kako će to da izgleda", otkrio je Kalinić.

Srbija će u petak u 19 časova dočekati Tursku, a sa istim protivnikom odmeriće snage i u ponedeljak u Istanbulu.



"Turska ima jak kult reprezentacije, uglavnom se svi odazivaju. Biće sjajna utakmica, ali imamo i mi svoje adute i treba da odigramo slično kao što je Crvena zvezda protiv Anadolu Efesa. Cilj je da nametnemo našu igru i ostvarimo pobedu, pogotovu u prvom meču, pa onda i u drugom", kaže Nikola Kalinić.