KSS je izdao saopštenje na temu promene kategorija odnosno godišta u mlađim selekcijama. Prenosimo u celosti njihovu poruku:

Košarkaški savez Srbije obaveštava košarkašku i sportsku javnost da u ovom trenutku neće menjati uzrasne kategorije, odnosno godišta u mlađim muškim i ženskim kategorijama. Svi važeći propisi i starosne granice ostaju na snazi do daljeg.

- Eventualne izmene biće razmatrane isključivo ukoliko Međunarodna košarkaška federacija FIBA bude insistirala na odgovarajućim promenama koje bi zahtevale usklađivanje godišta sa FIBA godištima.

- Košarkaški savez Srbije nastaviće da prati sve međunarodne smernice i o svakoj potencijalnoj izmeni blagovremeno će obavestiti klubove, trenere, igrače i celokupnu košarkašku javnost - saopštio je Košarkaški savez Srbije.

