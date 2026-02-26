OGLASIO SE KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE: Nema promena u mlađim kategorijama...
KSS je izdao saopštenje na temu promene kategorija odnosno godišta u mlađim selekcijama. Prenosimo u celosti njihovu poruku:
- Košarkaški savez Srbije obaveštava košarkašku i sportsku javnost da u ovom trenutku neće menjati uzrasne kategorije, odnosno godišta u mlađim muškim i ženskim kategorijama. Svi važeći propisi i starosne granice ostaju na snazi do daljeg.
- Eventualne izmene biće razmatrane isključivo ukoliko Međunarodna košarkaška federacija FIBA bude insistirala na odgovarajućim promenama koje bi zahtevale usklađivanje godišta sa FIBA godištima.
- Košarkaški savez Srbije nastaviće da prati sve međunarodne smernice i o svakoj potencijalnoj izmeni blagovremeno će obavestiti klubove, trenere, igrače i celokupnu košarkašku javnost - saopštio je Košarkaški savez Srbije.