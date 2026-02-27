ŽELJKO OBRADOVIĆ SNOSI PUNU ODGOVORNOST! Bivši as Partizana digao glas: "Da pojasnim..."
Goran Grbović, nekadašnji košarkaš Partizana, okrivio je doskorašnjeg trenera tima Željka Obradovića, za stanje u klubu.
Grbović je bio gost emisije "Kida show", u kojoj je govorio o aktuelnoj situaciji u Partizanu i Crvenoj zvezdi.
Bivši košarkaš smatra da je Partizan sastavljen na pogrešan način.
"Partizanov poraz od Mege, onako kako je izgubljen meč, samo je posledica svega što se dešavalo pre toga. I kada je delovalo da je nešto počelo da se stabilizuje, desio se debakl. Ceo tim je pogrešno napravljen. I za to punu odgovornost snosi Željko Obradović."
Grbović je potom dodao:
"U Partizanu deluje kao da postoje tri entiteta koji vode politiku: trener, neko iz uprave i sportski direktor. To je neusklađeno. Ako su zadržani igrači koji je trebalo da odu, mimo trenerove volje, onda je to problem. Tada trener preuzima punu odgovornost."
Bivši as crno-belih smatra da je razlog Obradovićevog odlaska to što nije mogao da se izbori s tim problemom.
"Da pojasnim – kada trener da ostavku, odriče se novca. To znači da mu nije bilo stalo do para. Njegova ideja je bila drugačija. Prve godine su pogođeni igrači – Lesor, Naneli i ostali – to je funkcionisalo. Ali sada je duša tima dezintegrisana. Ne govorim o odlasku Željka Obradovića kao o jedinom uzroku, već o tome da, kada Partizan krene da gubi, nema više ničega što može da ga vrati. Nema ko da ih vrati. Ne može Vašington da ih vrati ni sa deset trojki. Nije Braun taj koji može da povuče kada se lomi. I sad, šta je tu poenta? Predsednik kluba je mislio da će odlaskom Željka zadržati tu magiju koja je postojala, ali to se raspalo. Polovina sponzora je došla zbog Željka. On je to vešto iskoristio u te dve godine, okupio klijentelu, ljude spremne da daju novac. Kada je otišao, deo toga se rasuo. Meni najviše smeta to licitiranje u sportu ‘bomba’, ‘grunulo’, potpisao ovaj, potpisao onaj... Dovedeš Džabarija Parkera, pa jedni posle pišu da je Partizan spasao sezonu, drugi da su se spasili kad su ga se rešili", rekao je Goran Grbović.