"Da pojasnim – kada trener da ostavku, odriče se novca. To znači da mu nije bilo stalo do para. Njegova ideja je bila drugačija. Prve godine su pogođeni igrači – Lesor, Naneli i ostali – to je funkcionisalo. Ali sada je duša tima dezintegrisana. Ne govorim o odlasku Željka Obradovića kao o jedinom uzroku, već o tome da, kada Partizan krene da gubi, nema više ničega što može da ga vrati. Nema ko da ih vrati. Ne može Vašington da ih vrati ni sa deset trojki. Nije Braun taj koji može da povuče kada se lomi. I sad, šta je tu poenta? Predsednik kluba je mislio da će odlaskom Željka zadržati tu magiju koja je postojala, ali to se raspalo. Polovina sponzora je došla zbog Željka. On je to vešto iskoristio u te dve godine, okupio klijentelu, ljude spremne da daju novac. Kada je otišao, deo toga se rasuo. Meni najviše smeta to licitiranje u sportu ‘bomba’, ‘grunulo’, potpisao ovaj, potpisao onaj... Dovedeš Džabarija Parkera, pa jedni posle pišu da je Partizan spasao sezonu, drugi da su se spasili kad su ga se rešili", rekao je Goran Grbović.