Košarkašice Partizana napravile su veliki korak ka plasmanu na Fajnal-for regionalne lige.

Crno-bele su u prvoj utakmici plej-ina savladale Zagreb u gostima rezultatom 74:58 (17:15, 21:9, 16:17, 20:17).

Revanš je naredne srede u Beogradu, a pobednik dvomeča će se plasirati na završni turnir.

Izabel Varežao je predvodila Partizan sa 21 poenom (7 skokova, 5 asistencija). Kija Votson je postigla 12 poena (7 skokova), Blaža Čeh 11 (7 skokova, 3 asistencije), a Marta Jovanović 10.

Kod domaćina Lea Hajdin je sa 20 poena (7 skokova) bila jedina dvocifrena. Lana Pačkovski je postigla osam poena, a Laura Zelnite i Hana Arnautović po šest.

Fajnal-for regionalne lige biće održan 28. i 29. marta, a mesto odigravanja će biti naknadno izabrano.

Direktan plasman su osigurale ekipe Budućnosti iz Podgorice i bugarske Montane 2003. Na dobrom putu da postane učesnik je i ekipa Celja, koja je u prvoj utakmici plej-ina kao gost savladala Rilski sportist u Bugarskoj 77:64.

