Slušaj vest

U okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo naša reprezentacija će u petak igrati protiv Turske, a za Orlove će igrati plejmejker Aleksa Avramović.

To je postalo jasno nakon što je srpski as zaigrao za Asvel u Evroligi, jer je selektor Srbije Dušan Alimpijević nedavno rekao da sve od toga zavisi.

"Aleksa Avramović i Nemanja Dangubić biće deo reprezentacije u drugom meču, pošto od kluba nisu dobili dozvolu da se priključe u prvom. Ono što je dodatno zakomplikovalo stvari je poslenja povreda Alekse Avramovića, koju pratimo sa našim timom doktora. Ako bude bio u sastavu za Dubai, biće u sastavu Srbije, ako bude bio van ekipa za Dubai, biće isto i za Srbiju", rekao je Alimpijević i ovog četvrtka dočekao dobre vesti.

1/6 Vidi galeriju Košarkaška reprezentacija Srbije 2026 Foto: KSS

Košarkaši Dubaija pobedili su večeras na svom terenu Asvel sa 96:85, u meču 29. kola Evrolige.

Dubai je do četvrtog uzastopnog trijumfa vodio Dvejn Bejkon sa 18 poena, uz pet skokova i tri asistencije, dok su po 16 poena postigli Mekinli Rajt (sedam asistencija i pet skokova) i Mfiondu Kabengele.

Srpski košarkaš Filip Petrušev u pobedničkoj ekipi postigao je 11 poena, uz šest skokova i dve ukradene lopte, Aleksa Avramović je upisao šest poena i dve asistencije, a Nemanja Dangubić je dodao dva poena, uz četiri skoka.