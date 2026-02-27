Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije će večeras od 19 sati dočekati selekciju Turske u dvorani "Aleksandar Nikolić" u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, a potom će gostovati evropskom vicešampionu 2. marta u Istanbulu.

Srbija je u prva dva kola pobedila reprezentacije Švajcarske i Bosne i Hercegovine.

Večerašnju utakmicu možete da gledate na kanalima RTS i Arena Sport, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.

Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

Selektor Orlova Dušan Alimpijević je istakao da je atmosfera u timu odlična, a potom je i pojasnio izjavu da su Turci favorizovana selekcija uoči predstojećih utakmica.

"Vrlo jednostavo. Trenutno imaju na raspolaganju veći broj evroligaških igrača. Naši igrači nisu svi dobili zeleno svetlo ili imaju objektivne zdravstvene razloge zbog kojih ne mogu da nastupaju za reprezentaciju. Ali, ono što nas je krasilo, neodustajanje, dobar karakter, timska igra, u takvoj atmosferi koju ćemo da napravimo u 'Pioniru', nema izrazitog favorita", rekao je Alimpijević.

Dušan Alimpijević, selektor srpskih košarkaša
Nikola Kalinić
profimedia-1003346395.jpg
Dušan Alimpijević

Alimpijević o strancima Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić