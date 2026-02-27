ALIMPIJEVIĆ ODREDIO 12 KOŠARKAŠA ZA TURSKU: Tu je Kalinić, ali nema očekivanog igrača
Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekuje Tursku u nastavku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.
Poznato je i sa kojih 12 igrača će nastupiti Srbija i Turska.
Selektor Srbije Dušan Alimpijević je izabrao sledećih 12: Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Bogoljub Marković (Mega), Stefan Momirov (Spartak Subotica), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Arijan Lakić (Partizan), Nikola Tanasković (Budućnost Podgorica), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Vilki Morskije Ščećin), Filip Barna (FMP) i Luka Mitrović (CSKA Moskva).
Na klupi će se naći pored Alimpijevića i pomoćnici Vladimir Jovanović, Milenko Bogićević, Nemanja Jovanović i Tomislav Tomović.
Ergin Ataman stiže sa moćnim timom u Beograd: Metečan Birsen (Fenerbahče), Šehmus Hazer (Anadolu Efes), Jigitčan Sajbir (Tofaš), Sertač Šanli (Dubai), Čedi Osman (Panatinaikos), Tarik Biberović (Fenerbahče), Čan Korkmaz (Galatasaraj), Onuralp Bitim (Fenerbahče), Berk Ugurlu (Bešiktaš), Furkman Korkmaz (Tofaš), Erdžan Osmani (Anadolu Efes), Omer Jurtseven (Panatinaikos).