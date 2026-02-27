Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekuje Tursku u nastavku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Poznato je i sa kojih 12 igrača će nastupiti Srbija i Turska.

Dušan Alimpijević pobedom debitovao na klupi Srbije Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

 Selektor Srbije Dušan Alimpijević je izabrao sledećih 12: Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Bogoljub Marković (Mega), Stefan Momirov (Spartak Subotica), Nikola Kalinić (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dušan Ristić (Kavasaki Brejv Tanders), Arijan Lakić (Partizan), Nikola Tanasković (Budućnost Podgorica), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Jovan Novak (King Vilki Morskije Ščećin), Filip Barna (FMP) i Luka Mitrović (CSKA Moskva).

Na klupi će se naći pored Alimpijevića i pomoćnici Vladimir Jovanović, Milenko Bogićević, Nemanja Jovanović i Tomislav Tomović.

Ergin Ataman stiže sa moćnim timom u Beograd: Metečan Birsen (Fenerbahče), Šehmus Hazer (Anadolu Efes), Jigitčan Sajbir (Tofaš), Sertač Šanli (Dubai), Čedi Osman (Panatinaikos), Tarik Biberović (Fenerbahče), Čan Korkmaz (Galatasaraj), Onuralp Bitim (Fenerbahče), Berk Ugurlu (Bešiktaš), Furkman Korkmaz (Tofaš), Erdžan Osmani (Anadolu Efes), Omer Jurtseven (Panatinaikos).

Ne propustiteKošarkaALIMPIJEVIĆ OKUPIO ORLOVE: Slede dva paklena meča protiv Atamanove Turske
STJ08773.jpg
KošarkaALIMPIJEVIĆ SAZNAO NAJBOLJU MOGUĆU VEST PRED UTAKMICU SA TURSKOM! Moći će da računa na jednog od najboljih košarkaša!
Dušan Alimpijević, selektor srpskih košarkaša
KošarkaKALINIĆ OTKRIO ZAŠTO JE ODLUČIO DA SE VRATI U REPREZENTACIJU: Neke stvari su se promenile!
Nikola Kalinić
KošarkaALIMPIJEVIĆ OTKRIO KO JE OTPAO SA SPISKA SRBIJE I SITUACIJU SA AVRAMOVIĆEM: Kalinić je ratnik koji nam treba! Turska dolazi sa "strancima"!
Dušan Alimpijević, selektor srpskih košarkaša

Dušan Alimpijević izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić