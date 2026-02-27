ŠOK - DA LI JE SRBIJA NA OVAJ NAČIN OSTALA BEZ LUKE DONČIĆA?! Darko Miličić stao pred kamere, pa otkrio nepoznatu priču: "Njemu je nuđeno..."
Zbog čega Luka Dončić igra za Sloveniju, a ne za Srbiju?
Ovo pitanje mnogi u našoj zemlji često postavljaju, a novi odgovor pokušao je da da legendarni Darko Miličić. On je, uz Gorana Grbovića, gostovao u emisiji "Kida Show" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama, te je za Dončića otkrio kako je Luka bio kontaktiran, ali da mu navodno nije nuđena seniorska reprezentacija, već mlađa selekcija.
- Prilike koje nam se ukažu ne smemo da propuštamo. Pričamo o igračima koji imaju srpske korene. U društvu slušam kako neko kaže: ‘Kako Luka Dončić ne igra za Srbiju?’ Njemu je nuđena reprezentacija do 18 godina, a Slovenija mu je ponudila A tim. Kada je bilo vreme, mi smo zakasnili. Tek kada je postao najbolji na svetu, onda je ‘naš’. Imamo mnogo talentovane dece po svetu – iz čistih srpskih brakova, iz mešovitih brakova. Savez mora intenzivno da ih prati. Gde god da su. Ako imaju želju da igraju za Srbiju, ne smemo da propustimo tu šansu - istakao je Miličić, pa pokušao da objasni kako su se Jokić i Dončić izborili za mesto pod suncem u NBA ligi, iako tamo dominiraju američki košarkaši:
- To spolja izgleda kao da su to zatvoreni klanovi, ali nije baš tako. To je veliki biznis. Uzimaš 50 miliona godišnje, nema tu ‘romantike gangsteraja’. Bio sam deo toga. Ako pokažeš kvalitet na terenu i imaš mentalitet koji nosimo odavde, lako stekneš poštovanje. Oni nisu zatvoreni. Vole da upoznaju druge kulture. Ako igraš i daješ maksimum, postaješ njihov.
Kurir sport / Kida Show
