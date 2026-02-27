Ovo pitanje mnogi u našoj zemlji često postavljaju, a novi odgovor pokušao je da da legendarni Darko Miličić . On je, uz Gorana Grbovića, gostovao u emisiji "Kida Show" gde je govorio o brojnim zanimljivim temama, te je za Dončića otkrio kako je Luka bio kontaktiran, ali da mu navodno nije nuđena seniorska reprezentacija, već mlađa selekcija.

- Prilike koje nam se ukažu ne smemo da propuštamo. Pričamo o igračima koji imaju srpske korene. U društvu slušam kako neko kaže: ‘Kako Luka Dončić ne igra za Srbiju?’ Njemu je nuđena reprezentacija do 18 godina, a Slovenija mu je ponudila A tim. Kada je bilo vreme, mi smo zakasnili. Tek kada je postao najbolji na svetu, onda je ‘naš’. Imamo mnogo talentovane dece po svetu – iz čistih srpskih brakova, iz mešovitih brakova. Savez mora intenzivno da ih prati. Gde god da su. Ako imaju želju da igraju za Srbiju, ne smemo da propustimo tu šansu - istakao je Miličić, pa pokušao da objasni kako su se Jokić i Dončić izborili za mesto pod suncem u NBA ligi, iako tamo dominiraju američki košarkaši: