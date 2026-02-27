Slušaj vest

Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, posle tri nedelje zaigrao je za Los Anđeles Kliperse, ali je njegov tim poražen od Minesote rezultatom 94:88.

Bogdanović je za sedamnaest minuta na parketu ubacio osam poena, pogodio dva od sedam šuteva iz igre, ali i tri od četiri penala, došao do šest skokova, četiri asistencije i po dve ukradene i izgubljene lopte.

1/15 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Los Anđeles Klipersa Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia, Luke Hales / Getty images / Profimedia

To nije bilo dosta da se izbegne poraz, a pobeda Minesote ne može da obraduje ni Nikolu Jokića i Denver Nagetse. Timbervulvsi su ovim trijumfom došli do skora 37-23 i dodatno su se približili Denveru koji ima poraz manje.

Kod Minesote je protiv Klipersa briljirao Entoni Edvards koji je ubacio 31 poen. Pogledajte i detalje sa ovog meča:

BONUS VIDEO: