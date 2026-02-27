Slušaj vest

Srpski košarkaš, Tristan Vukčević, nastavio je da koristi šansu koja mu se pruža u NBA ligi.

Vukčević je bio starter za Vašington Vizardse i odigrao je još jedan kvalitetan meč, ali je njegov tim ponovo poražen, ovog puta od Atlante rezultatom 126:96.

Tristan je za 17 minuta na parketu ubacio 11 poena, dodao tri skoka i dve asistencije, te dokazao da može da bude zalog za budućnost Vizardsa.

Tristan Vukčević u NBA ligi Foto: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia, Jess Rapfogel / Getty images / Profimedia

Kori Kispert bio je najbolji kod Atlante sa 33 poena i šest skokova, a pratio ga je Si Džej Mekalim sa 25 poena i takođe šest skokova. Niko u timu Vašingtona nije imao preko 14 poena, koliko su upisali Šampanj, Hardi, Džonson i Rajli.

Pogledajte i detalje sa ovog meča:

