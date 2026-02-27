Slušaj vest

Senzacija i šok kakav se ne pamte desio se u Kaliforniji, u mestu Oušnsajd, gde je Dominikanska Republika savladala Sjedinjene Američke Države u košarkaškim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

Konačan rezultat bio je 87:79, a posebno je zanimljivo da je Dominikani falilo čak šest košarkaša, uključujući Karla Entoni-Taunsa, Andresa Feliza, Žana Montera, Krisa Duartea, Lestera Kinjonesa i Dejvida Džouns-Garsije.

Ključna je bila treća deonica u kojoj je Dominikana uspela da pobegne na maksimalnih +19 i tada je meč bio prelomljen, a najbolji na terenu bio je Hasel Perez sa 20 poena i 10 skokova. Anderson Mehija je imao 14 poena, a Džeri Matos i Gelvis Solano su dodali po 13, a Anhel Delgado 11.

Kod Amerikanaca koji, kao i obično, nisu igrali ni u približno najjačem sastavu, najbolji je bio Brendon Najt sa 20 poena, Dakota Matijas je imao 12, a Pejton i Vajzmen su ubacili po devet.

- Nedostaje nam mnogo momaka. Momci su važni za naš tim i uspeli smo bez njih. Znam da su veoma srećni u ovom trenutku. Nisu mogli da dođu, nisu mogli da budu ovde, a mi smo to uradili samo za našu zemlju i za naše porodice - rekao je veteran Anhel Delgado posle meča, pa dodao:

- Govorio sam našim momcima da niko ne veruje u nas. Svi su sumnjali da možemo da pobedimo u ovoj utakmici jer je grupa koja je došla ovde puno mladih momaka i puno momaka koji samo igraju u Dominikanskoj Republici. Rekao sam im na poluvremenu: 'Možemo mi to.

Ovo je selekciji Dominikanske republike druga pobeda u tri odigrana meča, nakon pobede i poraza protiv reprezentacije Meksika. Amerikanci su dva puta savladali Nikaragvu pre poraza od Dominikane.

