Džabari Parker napustio je Partizan i otišao u Huventud gde će igrati na pozajmici do kraja sezone.

Španski klub preuzeo je deo Parkerove plate, te će Džabari pokušati da se vrati u formu u tamošnjem šampionatu.

Po dolasku u Huventud, Džabari Parker je stao pred kameru, a zatim pozdravio navijače španskog kluba.

- Ćao ljudi, ovde Džabari Parker. Veoma sam srećan što ću igrati košarku za Huventud i uzbuđen sam jer ću vas sve videti. Napred Huventud - rekao je on.

Parker je ove sezone u Evroligi zaigrao na 15 mečeva i za nešto manje od 20 minuta na terenu je prosečno beležio 7,7 poena uz 2,5 skoka.

