DŽABARI PARKER SE OGLASIO POSLE ODLASKA IZ PARTIZANA! Napustio Beograd, stao pred kameru, pa rekao OVO!
Džabari Parker napustio je Partizan i otišao u Huventud gde će igrati na pozajmici do kraja sezone.
Španski klub preuzeo je deo Parkerove plate, te će Džabari pokušati da se vrati u formu u tamošnjem šampionatu.
Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Po dolasku u Huventud, Džabari Parker je stao pred kameru, a zatim pozdravio navijače španskog kluba.
- Ćao ljudi, ovde Džabari Parker. Veoma sam srećan što ću igrati košarku za Huventud i uzbuđen sam jer ću vas sve videti. Napred Huventud - rekao je on.
Parker je ove sezone u Evroligi zaigrao na 15 mečeva i za nešto manje od 20 minuta na terenu je prosečno beležio 7,7 poena uz 2,5 skoka.
