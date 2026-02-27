Džabari Parker, bivši igrač Partizana, progovorio je o svom prelasku u Huventud i izrazio zadovoljstvo zbog novog izazova.
DŽABARI OTIŠAO IZ PARTIZANA PA PROGOVORIO! Prve reči Parkera, najvećeg promašaja crno-belih, nakon odlaska iz Humske!
Džabari Parker, najveći promašaj Partizana u poslednjih godina, oglasio se nakon odlaska iz Humske.
Amerikanac će kao pozajmljeni košarkaš Partizana u nastavku sezone igrati za Huventud.
Džabari Parker u dresu Partizana Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Srdjan Stevanovic ©/2025 Starsport.rs ©
Džabari je imao poruku posle dolaska u Španiju:
- Zdravo, ljudi. Džabari ovde. Veoma sam zadovoljan zbog toga što ću igrati košarku za Huventud. Napred, ‘Penja’!” - rekao je Džabari Parker kada je stigao u Huventud.
