Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuje Tursku.

U pitanju je utakmica 3. kola grupe C kvalifikacija za Mundobasket 2027.

Srbija - Turska, Eurobasket 2025

Selektori Dušan Alimpijević i Ergin Ataman odabrali su po 12 košarkaša koji će se naći na parketu.

Prema pravilima FIBA svaki nacionalni tim ima pravo na jednog naturalizovanog igrača. U selekciji Turske na večerašnjoj utakmici će to biti Tarik Biberović, momak rođen u Zenici 2001. godine.

Biberović je tako zamenio Šejna Larkina, koji zbog povrede ne može da nastupi u Beogradu.

No, Biberović nije jedini igrač koji je rođen van Turske, a nastupa za ovu selekciju.

Najpoznatiji među njima je Džedi Osman. Osman je rođen u Ohridu, od oca iz Turske i majke porekom iz Novog Pazara, pa je igrao i za mlađe selekcije Turske.

Pored njih, tu je i Erdžan Osmani, rođen u Albaniji. Košarkaš Efesa je rođen u mestu Bajram Curi u oblasti Kukeš na severu Albanije, uz granicu sa Srbijom. Osmani je igračku karijeru počeo u južnoj srpskoj pokrajini, nastupajući za ekipu Baškimi iz Prizrena.

No, nisu samo momci sa Balkana ti koji čine reprezentaciju Turske. Poznato ime u timu je i Omer Jurceven, rodom iz Taškenta iz Uzbekisatana.

Mešovito poreklo ima i Metečan Birsen, kome je otac Turčin, a majka Irkinja.