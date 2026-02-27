TURCI ROĐENI U ZENICI, OHRIDU I KUKEŠU NAPADAJU SRBIJU: Atamanova Legija stranaca stiže u Beograd
Košarkaška reprezentacija Srbije od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić" dočekuje Tursku.
U pitanju je utakmica 3. kola grupe C kvalifikacija za Mundobasket 2027.
Selektori Dušan Alimpijević i Ergin Ataman odabrali su po 12 košarkaša koji će se naći na parketu.
Prema pravilima FIBA svaki nacionalni tim ima pravo na jednog naturalizovanog igrača. U selekciji Turske na večerašnjoj utakmici će to biti Tarik Biberović, momak rođen u Zenici 2001. godine.
Biberović je tako zamenio Šejna Larkina, koji zbog povrede ne može da nastupi u Beogradu.
No, Biberović nije jedini igrač koji je rođen van Turske, a nastupa za ovu selekciju.
Najpoznatiji među njima je Džedi Osman. Osman je rođen u Ohridu, od oca iz Turske i majke porekom iz Novog Pazara, pa je igrao i za mlađe selekcije Turske.
Pored njih, tu je i Erdžan Osmani, rođen u Albaniji. Košarkaš Efesa je rođen u mestu Bajram Curi u oblasti Kukeš na severu Albanije, uz granicu sa Srbijom. Osmani je igračku karijeru počeo u južnoj srpskoj pokrajini, nastupajući za ekipu Baškimi iz Prizrena.
No, nisu samo momci sa Balkana ti koji čine reprezentaciju Turske. Poznato ime u timu je i Omer Jurceven, rodom iz Taškenta iz Uzbekisatana.
Mešovito poreklo ima i Metečan Birsen, kome je otac Turčin, a majka Irkinja.