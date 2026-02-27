Ove ekipe posle ove utakmice imaju učinak od po dve pobede i jednog poraza
PODVIG CRNE GORE U ATINI: "Crveni" posle drame savladali Grčku
Košarkaši Crne Gore napravili su veliki podvig u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.
"Crveni" su u utakmici 3. kola grupe B savladali Grčku u Atini rezultatom 67:65 (19:17, 21:21, 15:14, 12:13).
Ove ekipe posle ove utakmice imaju učinak od po dve pobede i jednog poraza.
U okviru ove grupe kasnije igraju Portugal i Rumunija.
Crna Gora je do pobede stigla poenima Emira Hadžibegovića.
Zoran Nikolić je bio najefikasniji u pobedničom timu sa 19 poena. Emir Hadžibegović je postigao 10 poena.
Kod domaćina Kostas Adetokumbo je zabeležio 13 poena, a Kostas Papanikolau 12.
