Košarkaši Crne Gore napravili su veliki podvig u kvalifikacijama za Mundobasket 2027.

"Crveni" su u utakmici 3. kola grupe B savladali Grčku u Atini rezultatom 67:65 (19:17, 21:21, 15:14, 12:13).

Ove ekipe posle ove utakmice imaju učinak od po dve pobede i jednog poraza.

U okviru ove grupe kasnije igraju Portugal i Rumunija.

Crna Gora je do pobede stigla poenima Emira Hadžibegovića.

Zoran Nikolić je bio najefikasniji u pobedničom timu sa 19 poena. Emir Hadžibegović je postigao 10 poena.

Kod domaćina Kostas Adetokumbo je zabeležio 13 poena, a Kostas Papanikolau 12.

