Košarkaška reprezentacija Srbije dočekala je Tursku u dvorani Aleksandar Nikolić u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine. 

Selektor Turske Ergin Ataman, poznat po svojim provokacijama i ekscentričnom ponašanju, ovoga puta nije dočekan zvižducima u Pionuru.

Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Pogledajte kako ga je dočekala naša publika.

Pogledajte kako je Ataman dočekan u Pioniru Izvor: Kurir

Dušan Alimpijević dočekan aplauzom Izvor: Kurir