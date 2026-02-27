Ergin Ataman dočekan je u Beogradu bez zvižduka, a publika je pokazala drugačiji odnos prema selektoru Turske. Pogledajte video!
reakcija
EVO KAKO JE ATAMAN DOČEKAN USRED BEOGRADA! Kada je zakoračio na parket Pionira...(VIDEO)
Slušaj vest
Košarkaška reprezentacija Srbije dočekala je Tursku u dvorani Aleksandar Nikolić u kvalifikacijama za Mundobasket 2027. godine.
Selektor Turske Ergin Ataman, poznat po svojim provokacijama i ekscentričnom ponašanju, ovoga puta nije dočekan zvižducima u Pionuru.
Ergin Ataman na meču Partizan - Panatinaikos Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved., Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Pogledajte kako ga je dočekala naša publika.
BONUS VIDEO:
Reaguj
1