Oklahoma Siti Tander dobija ogromno pojačanje pred duel sa Denver Nagetsima – u tim se vraća Šej Gildžes-Aleksander.

Kanadski superstar propustio je prethodnih devet utakmica zbog istegnuća trbušnog mišića, ali se više ne nalazi na listi povređenih i biće na raspolaganju stručnom štabu za večerašnji meč.

Bez njega, Oklahoma je u tom periodu zabeležila četiri poraza, ali je uprkos tome zadržala najbolji skor u ligi (45-14).

Gildžes-Aleksander ove sezone još jednom potvrđuje status jednog od najboljih igrača NBA lige.

Aktuelni MVP iz 2025. godine prosečno beleži 31,8 poena, 4,5 skokova i 6,5 asistencija za oko 33 minuta po utakmici.

Njegov povratak dolazi u pravom trenutku, s obzirom na to da Tandere očekuje zahuktala završnica regularnog dela sezone i borba za što bolju poziciju pred plej-of.

