Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine upisala je prvu pobedu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.

BiH je u okviru 3. kola grupe C, u kojoj se nalazi i Srbija, savladala Švajcarsku u Tuzli rezultatom 84:60 (20:12, 21:15, 23:16, 20:17).

Tim selektora Darija Đerđe je upisao prvu pobedu i izdvojio se na drugo mesto u grupi, iza Srbije koja sada ima učinak 2-1. Švajcarska je na začelju sa sva tri poraza, a vodeća u grupi je Turska sa sve tri pobede.

U pobedničkom timu najefikasniji su bili Adin Vrabac sa 15 poena, Aleksandar Lazić sa 14 poena, Emir Sulejmanović sa 12 i Stefan Simanić sa 11 poena.

Kod Švajcaraca, Aleksander Šumaher je ubacio 19 poena, a Lukas Manijema i Jasmin Mambo po 10 poena.

Za tri dana ove dve ekipe igraju novu utakmicu, ovog puta u Krijensu u Švajcarskoj.