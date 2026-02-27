Slušaj vest

Košarkaši Turske pobedili su Srbiju u dvorani "Aleksandar Nikolić" rezultatom 82:78 u kvalifikacijama za plasman na Mundobasket 2027. godine.

Posle meča na konferenciji za medije je govorio selektor Turske Ergin Ataman:

1/11 Vidi galeriju Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Pre svega, naravno, želim da čestitam mojim igračima. Ako ne grešim, mislim da je ovo prva pobeda Turske u Srbiji. To je važno, zato što je Srbiji nedostajalo nekoliko važnih igrača. Poštujem to, ali, svakako, mi smo napravili istorijsku pobedu i savladali smo Srbiju u Beogradu. Mi smo kontrolisali utakmicu do poslednjeg minuta u trećoj deonici, igrali smo dobro, delili smo loptu. Posle toga, Srbija je krenula da igra presing, agresivnu odbranu na polovini terena. Promašili smo nekoliko polaganja, dali smo im samopouzdanje pred poslednju deonicu. Dobrić i Marković su pogodili nekoliko teških šuteva na isteku napada. Uspeli su da se vrate. Ali, kako god, uspeli smo da izdržimo do poslednjih trenutaka i pobedimo u utakmici.

Ključna tačka u poslednjih nekoliko minuta bila je...:

- Ključna tačka je to što imamo iskusne igrače kao što su Biberović i Osman. Pokušali smo s njima da igramo do poslednjeg minuta. Imali smo i Hazera, koji je promašio kritično bacanje, imao je neke izgubljene lopte. Poslednji minuti nisu baš bitni. Ono što sam video je to da smo odigrali dosta bolju utakmicu od Srbije, koja je zaigrala agresivno. Ja sam video da smo mi bolji od Srbije trenutno.

Ergin Ataman konferencija Srbija Turska Izvor: Kurir

Ataman je delovao mirno, iapk, nije bio, a kritikovao je i FIBA i Evroligu:

- Nisam bio miran, bio sam umoran zahvaljujući menadžmentu FIBA-e i Evrolige za ovaj užasan kalendar. Oni su dali odgovoronst nama, meni, igračima, reprezentima naše slavne zemlje u ovim uslovima. Umoran sam i igrači su umorni. Srpski igrači takođe. Ovo je veoma neveorvatno. Pre četiri, pet godina smo se nadali da ćemo praviti neki napredak... Došao sam u Beograd posle teškog poraza od Pariza, došao sam privatnim letom u sedam. Bio sam umoran, ne miran.

Naredna utakmica je već za tri dana:

- Imam vremena da se odmorim, malo. Možda ću biti agresivniji. Dušan je uvek agresivan, on je veoma dobar trener u Turskoj, navijači Bešiktaša ga vole. Pokušava najbolje, on radi sve što je u njegovim rukama.

BONUS VIDEO: