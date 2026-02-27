Slušaj vest

Košarkaši Srbije doživeli su poraz na svom parketu od selekcije Turske u borbi za plasman na Mundobasket 2027. godine.

Turska je u dvorani Aleksandar Nikolić slavila sa 82:78, a nakon utakmice je govorio selektor Orlova Dušan Alimpijević:

1/11 Vidi galeriju Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Pre svega, želim da čestitam Turskoj na ovoj pobedi. Mislim da nas je prvo poluvreme ostavilo iza, slabija energija. Morali smo bolje da igramo od starta. Na poluvremenu u svlačionici smo se dogovorili da igramo čvršće, uradili smo to, ali nije bilo dovoljno.

Potom, isto je uradio i Dušan Alimpijević, selektor naše reprezentacije.

- Čestitam Turskoj na pobedi. Kako smo pomenuli, glavni problem je prvo poluvreme i način na koji smo otvorili utakmicu. To je nešto što nismo hteli. Hteli smo da budemo brži, agresivniji. To je nešto što smo promenili na poluvremenu. Posle toga, mi smo imali utakmicu u našim rukama. Vratili smo se na +1, pokazali smo karakter. Na kraju dana mislim da smo s ovim timom odigrali dobru utakmicu. Dobra borba, dobra utakmica. Turska je imala neke ljude koji su bili "pod vatrom". Želeli smo da držimo Tursku na šest postignutih trojki, što je teško. Oni su pre imali 12 u proseku, a mi smo ih spustili na šest. Ali, problem je to što je šest došlo od istog igrača. Trebalo je da budemo pametniji u odbrani nad Biberovićem.

- Odgovor na vaše prvo pitanje, gledam isto na kvalifikacije kao i pre. Mi smo u dobroj poziciji. Ništa nije izgubljeno, molim vas, otvorili smo prve kvalifikacije sa dve pobede. Znali smo da će biti teško sa Turskom, probaćemo da vratimo brejk u Istanbulu. Problematika o kojoj se govori, to je nešto što smo puno puta pričali, a meni je malo gubljenje vremena da pričam o tome. Mi imamo stvari, ne vredi se boriti više. Imamo situaciju, znam te stvari jer sam s tim ljudima. Imate situaciju da je Tarik Biberović dobio medicinski izveštaj da čovek ima povredu ramena i da ne bi trebalo da igra. Njemu je Savez rekao da dođe, da se pojavi i da ga pogledaju i odluče. Posle prvog treninga je rekao da hoće da igra. Imate situaciju da je Čedi Osman igrao sinoć utakmicu, doleteo ovde čarter letom oko jedan posle ponoći Obojica ovih ljudi su igrali preko 30 minuta. S druge strane, imate situaciju gde jedan klub pošalje medicinski izveštaj njihovog igrača koji ima određene minute i mi ne možemo ništa više. Mi ne možemo da komuniciramo s njim. Ne znam da li ste vi mene čuli da sam ja nešto kukao, taj tim koji imamo, to je najbolji tim. Srbija ima talenata, dobijaćemo, gubilo se protiv mnogo, mnogo manjih protivnika u prošlosti i dobijaćemo neke nove heroje, mlade neke ljude. To treba da bude naš stav.

- Mi smo igrali dobru utakmicu, koliko je bilo dozovljeno i šta smo mogli, igrali smo dobro. Ovo je ozbiljan protivnik koji je minimalno izmenio svoj sastav u odnosu na Eurobasket. Igrali su finale, izmaklo je zlato. Fale dva igrača iz NBA lige. Znate šta, ne bih izdvajao nijednog individualca. Jasno da je Bogoljub iskočio danas, ali, znate šta... Lakić je doneo energiju, ali moram da poštujem svakog čoveka koji se pojavio ovde. Mi živimo u takvom vremenu gde imamo puno poštovanje što igra za Srbiju. Na kraju krajeva, vratiti se protiv ovakvog protivnika sa ovim mladim ljudima, sa novim rosterom, to je izuzetno dobra stvar. Šteta što je izmakla pobeda, imali smo je u tom povratku.

Dušan Alimpijević posle Turske o razlozima poraza Srbije Izvor: Kurir

Sastav za sledeću utakmicu?

- I za manje stvari sam bio izbačen sa utakmcie... Ono što mogu sada da kažem je da Kalinić izlazi iz kampa, to je bio dogovor sa Crvenom zvezdom i zahvalnost što nam je ustupila sve reprezentativce koje smo tražili. Kalinić izlazi iz kampa, on se vraća u klub. Dva nova igrača su prisitgla, Aleksa Avramović i Dangubić. Od ovih 12, to je 11, logično je da sa ovom dvojicom imamo 13 i moramo odrediti ko je igrač manje. Moram da pogledam večera sa doktorima. Novak je imao problema sa stopalom i sa tetivom, on je pod bolom rešio da igra ovu utakmicu što poštujem i cenim. Nije nam ideja da povredimo igrača, da ga vratimo povređenog. Moramo da ispoštujemo medicinske izveštaje, pa ću biti pametniji posle razgovora sa doktorima.Imamo trening sutra, pa hvatamo avion i idemo u hotel. U ponedeljak je jedan šuterski i utakmica.

- Raduje nas to, naravno. Zato što su ovde neki veliki ljudi igrali, oni su utkali taj karakter dok postoji Srbija i ova naša reprezentacija. Ja sam to 1.000 puta rekao. Neke stvari su, nebitno ko bio selektor ili igrač, moraju postojati kao postulat. To je da se borimo i ne odustajemo. Moramo da se borimo protiv situacije koje se nes viđa. Menjali smo odbranu, hajde da uđem osa više sviča. Zrelo smo odreagovali kao tim, to nije jednostavno. Raduje me. Da li su neke stvari mogle da budu bolje? Mogle su. Znate šta, mi smo šutnuli 9/32 kod kuće, sa 28 odsto. To su bili otvoreni šutevi, imam utisak da su pogodili tih svojih šest preko ruke. Tri su sigurno bile preko ruke. Dakle... Mogla je utakmica da ode u drugom pravcu. Ali, eto, u ime Boga idemo da vratimo taj brejk u Istanbulu.

BONUS VIDEO: