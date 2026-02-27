- I za manje stvari sam bio izbačen sa utakmice... Ono što mogu sada da kažem je da Kalinić izlazi iz kampa, to je bio dogovor sa Crvenom zvezdom i zahvalnost što nam je ustupila sve reprezentativce koje smo tražili. Kalinić izlazi iz kampa, on se vraća u klub. Dva nova igrača su prisitgla, Aleksa Avramović i Dangubić. Od ovih 12, to je 11, logično je da sa ovom dvojicom imamo 13 i moramo odrediti ko je igrač manje. Moram da pogledam večera sa doktorima. Novak je imao problema sa stopalom i sa tetivom, on je pod bolom rešio da igra ovu utakmicu što poštujem i cenim. Nije nam ideja da povredimo igrača, da ga vratimo povređenog. Moramo da ispoštujemo medicinske izveštaje, pa ću biti pametniji posle razgovora sa doktorima - istakao je Alimpijević.