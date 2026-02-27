Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Turske u trećem kolu kvalifikacija za Svetsko prvenstvo sa 82:78.

Selektor Orlova Dušan Alimpijević otkrio je da Nikola Kalinić neće nastupiti na utakmici 2. marta u Turskoj:

Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- I za manje stvari sam bio izbačen sa utakmice... Ono što mogu sada da kažem je da Kalinić izlazi iz kampa, to je bio dogovor sa Crvenom zvezdom i zahvalnost što nam je ustupila sve reprezentativce koje smo tražili. Kalinić izlazi iz kampa, on se vraća u klub. Dva nova igrača su prisitgla, Aleksa Avramović i Dangubić. Od ovih 12, to je 11, logično je da sa ovom dvojicom imamo 13 i moramo odrediti ko je igrač manje. Moram da pogledam večera sa doktorima. Novak je imao problema sa stopalom i sa tetivom, on je pod bolom rešio da igra ovu utakmicu što poštujem i cenim. Nije nam ideja da povredimo igrača, da ga vratimo povređenog. Moramo da ispoštujemo medicinske izveštaje, pa ću biti pametniji posle razgovora sa doktorima - istakao je Alimpijević.

Dušan Alimpijević
Ergin Ataman
SERBIA-TURKEY_38.JPG
KK Valensija

