Košarkaši Srbije poraženi su u hali "Aleksandar Nikolić" od reprezentacije Turske sa 82:78, u okviru trećeg kola kvalifikacija za Mundobasket.

Nakon meča oglasio se Ognjen Dobrić:

Kvalifikacije za Mundobasket 2027 Foto: Pedja Milosavljevic/Starsport.rs/2026 Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Teška utakmica, jako naporna, veoma veliki zaostatak na poluvremenu, mislim da nas je to koštalo, nismo imali snage za taj kompletan preokret. Odigrali smo drugo poluvreme sa ogromnom energijom, ubacili neke šuteve, došli na jednu loptu, ali eto. Nadam se da će u Turskoj biti bolje za nas - rekao je Dobrić.

