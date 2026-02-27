AU, KAKVA VEST ZA SRBIJU! NEVIĐENA MEGASENZACIJA: Litvanija 7 minuta pre kraja imala plus 21 protiv autsajdera, pa izgubila!
Košarkaši Islanda priredili su još jednu megasenzaciju u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo.
Islanđani su u okviru 3. kola grupe D savladali u Rejkjaviku Litvaniju 86:85 (24:21, 19:23, 11:24, 32:17).
Domaćin je uspeo da nadoknadi minus 21, pošto je Litvanija sedam minuta pre kraja vodila 77:56.
Koš odluke postigao je Elvar Fridrikson sa zvukom sirene.
Upravo je Fridrikson večeras bio ubedljivo najbolji akter utakmice sa 34 postignuta poena, dok je ko Litvanaca dabl-dabl od 19 poena i 11 skokova upisao Marek Blaževič.
U istoj grupi Italija je slavila u Velikoj Britaniji 93:57 (32:14, 19:13, 14:19, 28:11).
Upravo se ova grupa D ukršta u drugom krugu kvalifikacija sa grupom C u kojoj se nalazi Srbija. S obzirom da se prenose bodovi, ova vest je za Srbiju sjajna.
U grupi D trenutno Island i Italija vode sa po dve pobede i jednim porazom. Litvanija i Velika Britanija imaju po jednu pobedu i poraz.