JOKIĆ POBESNEO ZBOG PRLJAVOG POTEZA - NASTAO OPŠTI HAOS NA TERENU! Srbinu pao mrak na oči, hteo fizički da se obračuna sa rivalom, zakuvalo se žestoko!
Najbolji košarkaš Denvera Nikola Jokić pobesneo je posle bezobraznog poteza asa Oklahome Lugenca Dorta, pa se ozbiljno zakuvalo na terenu.
Malo je falilo da dođe i do ozbiljne tuče!
Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver Foto: Screenshot
Naime, Nikola je krenuo u napad, a sramni Lu Dort namerno je ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga kukom. Nikola je u tom momentu "eksplodirao". Ustao je sa parketa i ljutito krenuo ka Dortu. Vilijams je odmah skočio i zgrabio Nikolu za dres, pa je nastala velika gužva na terenu.
Srećom, situacija se brzo smirila. Sudije su pogledale snimak, dodelile tehničke Jokiću i Vilijamsu, a sramni Dort je zbog nesportskog poteza odmah isključen.
