Naime, Nikola je krenuo u napad, a sramni Lu Dort namerno je ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga kukom. Nikola je u tom momentu "eksplodirao". Ustao je sa parketa i ljutito krenuo ka Dortu. Vilijams je odmah skočio i zgrabio Nikolu za dres, pa je nastala velika gužva na terenu.