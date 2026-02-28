Slušaj vest

Najbolji košarkaš Denvera Nikola Jokić pobesneo je posle bezobraznog poteza asa Oklahome Lugenca Dorta, pa se ozbiljno zakuvalo na terenu.

Malo je falilo da dođe i do ozbiljne tuče!

Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Naime, Nikola je krenuo u napad, a sramni Lu Dort namerno je ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga kukom. Nikola je u tom momentu "eksplodirao". Ustao je sa parketa i ljutito krenuo ka Dortu. Vilijams je odmah skočio i zgrabio Nikolu za dres, pa je nastala velika gužva na terenu.

Srećom, situacija se brzo smirila. Sudije su pogledale snimak, dodelile tehničke Jokiću i Vilijamsu, a sramni Dort je zbog nesportskog poteza odmah isključen.

