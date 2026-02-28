Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su posle produžetka na gostovanju od Oklahome rezultatom 127:121.

1/5 Vidi galeriju Fotografije sa utakmice Oklahoma - Denver Foto: Wally SKALIJ / Getty images / Profimedia, Joshua Gateley / Getty images / Profimedia

Otvorili su sjajno utakmicu Nagetsi, imali velikih +16 u prvoj deonici (33:17) i veći deo meča imali dvocifrenu prednost, ali nisu uspeli da završe posao. Dozvolili su rivalu da se vrati u poslednjoj deonici, izbori produžetak i na kraju stigne do trijumfa.

Nikolu Jokića nije služio šut na ovom meču, ali je punio sve kolone. Utakmicu je završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija. Nažalost, to nije bilo dovoljno da njegov tim prekine crni niz protiv Tandera. Bilo je jasno da mu povreda ručnog zgloba zadaje ozbiljne probleme, pošto je šutirao daleko ispod proseka za svoje standarde. Za tri poena gađao je dva od deset, a ukupno iz igre devet od 25. Ipak, sve to nadomestio je maestralnim asistencijama i nestvarnom dominacijom u skoku.

Bilo je svega na terenu. Prave takmičarske, plej-of košarke, žestokih duela, koškanja, ali i nesportskih poteza i provokacija od strane domaćih igrača.

Pokušali su igrači domaćeg tima u više navrata da izbace Jokića iz takta - Šej ga je u prvoj deonici namerno gađao loptom, zbog čega je dobio tehničku. Nažalost, nisu se tu zaustavili. U četvrtoj deonici Lu Dort je zaradio isključenje nakon jednog nesportskog poteza nad Jokićem. Naime, Nikola je krenuo u napad, a sramni Lu Dort namerno je ušao Srbinu u liniju kretanja i udario ga kukom. Nikola je u tom momentu "eksplodirao". Ustao je sa parketa i ljutito krenuo ka Dortu. Vilijams je odmah skočio i zgrabio Nikolu za dres, pa je nastala velika gužva na terenu. Jokić i Vilijams dobili su po tehničku, a sramni Dort je momentalno isključen.

1/4 Vidi galeriju Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Najzaslužniji za trijumf Tandera bio je Šej Gildžes-Aleksander, koji se vratio na teren posle devet propuštenih mečeva zbog povrede trbušnog mišića. Utakmicu je završio sa 36 poena i devet skokova.

U ekipi Denvera najefikasniji je bio Džamal Marej sa 39 postignutih poena. Uz Jokića i Marija, jedini raspoložen u ekipi Denvera bio je Kristijan Braun sa 22 poena, ali većinu poena postigao je u prvom poluvremenu.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča: