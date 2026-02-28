Slušaj vest

Tokom čitavog meča igrači Oklahome bezobraznim potezima pokušavali su da izbace iz takta Somborca.

Tanderi su na svom terenu posle produžetka pobedili ekipu iz Kolorada rezultatom 127:123.

Bilo je svega na terenu. Prave takmičarske košarke, žestokih duela, koškanja, ali i nesportskih poteza i provokacija od strane domaćih igrača.

Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Prljavim potezima u više navrata igrači domaćeg tima pokušavali su da isprovociraju Nikolu Jokića, ali za divno čudo arbitri su na ovom meču stali u zaštitu Srbina.

U prvoj deonici, najbolji igrač Tandera, aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander namerno je gađao loptom Srbina! 

Naime, arbitri su dosudili faul Jokiću nad Hartenštajnom, Šej je nastavio kretnju, Nikola ga je ispratio, a onda je Kanađanin gađao srpskog košarkaša loptom. Nikola je odmah raširio ruke prema arbitrima, Šej je negodovao, ali je na kraju ipak zasluženo dobio tehničku.

Pogledajte sraman potez superstara Oklahome:

Genijalan potez Nikole Jokića Izvor: Arena 1 Premium