BEZOBRAZLUK - ŠEJ NAMERNO GAĐAO JOKIĆA LOPTOM! Pogledajte skandalozan potez aktuelnog MVP! (VIDEO)
Tokom čitavog meča igrači Oklahome bezobraznim potezima pokušavali su da izbace iz takta Somborca.
Tanderi su na svom terenu posle produžetka pobedili ekipu iz Kolorada rezultatom 127:123.
Bilo je svega na terenu. Prave takmičarske košarke, žestokih duela, koškanja, ali i nesportskih poteza i provokacija od strane domaćih igrača.
Prljavim potezima u više navrata igrači domaćeg tima pokušavali su da isprovociraju Nikolu Jokića, ali za divno čudo arbitri su na ovom meču stali u zaštitu Srbina.
U prvoj deonici, najbolji igrač Tandera, aktuelni MVP Šej Gildžes-Aleksander namerno je gađao loptom Srbina!
Naime, arbitri su dosudili faul Jokiću nad Hartenštajnom, Šej je nastavio kretnju, Nikola ga je ispratio, a onda je Kanađanin gađao srpskog košarkaša loptom. Nikola je odmah raširio ruke prema arbitrima, Šej je negodovao, ali je na kraju ipak zasluženo dobio tehničku.
Pogledajte sraman potez superstara Oklahome: