Na jednom tajm-autu Nikola Jokić je preuzeo ulogu trenera.

Bolan poraz doživeli su Nagetsi prethodne noći.

Drugi put u sezoni Oklahoma je nadigrala Denver i učvrstila sa na liderskoj poziciji na Zapadu. Ovaj put, Tanderi su slavili na svom terenu, posle produžetka, rezultatom 127:121.

Nagetsima nije pomogla ni sjajna partija Nikole Jokića, koji je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom. Zabeležio je 23 poena, 17 skokova i 14 asistencija.

Bio je aktivan i na klupi tokom tajm-auta Somborac. Bodrio je saigrče, davao savete, govorio šta treba da urade, kako da brane, koju akciju da odigraju. Bio je desna ruka trenera Dejvida Adelmana. Igrači su ga pomno slušali i trudili se da njegove zamisli sprovedu u delo.

Pokazao je da njegova moć ne leži samo u poenima, asistencijama i skokovima, već i u neverovatnim liderskim sposobnostima.

Pogledajte snimak tajm-auta, na kom je Nikola preuzeo ulogu trenera i davao instrukcije sigračima: