Malo je falilo da dođe do opšte tuče na terenu tokom okršaja između Oklahome i Denvera.

Tokom čitavog meča bezobraznim potezima igrači Oklahome pokušavali su da izbace iz takta Nikolu Jokića.

Ostao je prilično miran Nikola kada ga je Šej Gildžes-Aleksander namerno gađao loptom u prvoj deonici, ali na bezobrazluk "prljavog" Lua Dorta je morao burnije da reaguje.

U četvrtoj deonici, Dort je zaradio isključenje nakon jednog nesportskog faula nad Jokićem. Krenuo je Nikola u napad, a sramni Dort podmetnuo mu je kuk i namerno ga oborio na zemlju. U tom momentu Jokiću je pao mrak na oči. Ustao je i uneo se u facu provokatoru. Skočio je odmah Džejlen Vilijams i zgrabio Nikolu za dres, pa je nastala velika gužva na terenu. Jokić i Vilijams dobili su po tehničku, a Dort je momentalno isključen zbog nesportskog poteza.

Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver

Incident su u studiju "ESPN" prokomentarisali Šekil O'Nil i Čarls Barkli.

"Prvo što pomislite kada vas neko tako bezobrazno udari je da je taj neko mogao da vas povredi. Reagovao je na pravi način. Pametan je što nikoga nije udario, ali je reagovao dobro i imao taj pogled koji je jasno stavio do znanja svima da se ne šali. Ne bih rekao da je bio nesportski faul Dorta za isključenje, mislim da je tu negde između. Nekada se dešava i treba da bude jakih faulova", stao je u odbranu Srbina Šek.

Barkli smatra da je Dort zaslužio isključenje.

"Nisam saglasan sa Šekom. Nije to bio jak faul, sapleo je čoveka. Nemam problem da se nekada 'udare', ali ovo je bilo nešto drugo. Ono što je Jokića pogodilo je to što je bio povređen ranije. Bio je dugo van parketa, nije ni čudo što se naljutio i pobesneo. Svi će dobiti neki udarac, to nije sporno, nekada nije ni namerno. Hartenštajn je udario ranije nekog u lice, nije mu to bila namera. To se dešava stalno. Međutim, kada si bio povređen i onda neko uradi ovako nešto prljavo direktno tebi... Dižu ti se antene", ističe Barkli.