PRLJAVIJE OD OVOGA NE MOŽE! Isplivao novi snimak udaranja Jokića: Pogledajte sraman potez Dorta - sada je svima jasno zašto je Srbinu "pao mrak na oči"
Nesportski potez Lua Dorta obeležio je meč između Oklahome i Denvera.
Uspeo je sramni Dort toliko da isprovocira Nikolu Jokića, da je umalo došlo do opšte tuče na terenu u četvrtoj deonici.
Namerno je sapleo srpskog košarkaša, koji se nedavno opravio od neugodne povrede kolena, pa je Somborcu u momentu pao mrak na oči.
Naime, Nikola je krenuo u napad, a sramni Lu Dort namerno je ušao Srbinu u liniju kretanja i podmetnuo mu kuk. Nikola je nakon toga "eksplodirao". Ustao je sa parketa, ljutito krenuo ka Dortu i uneo mu se u lice. Odmah se umešao Džejlen Vilijams - zgrabio je Jokića za dres, pa je nastala velika gužva na terenu
Srećom, sukob nije eskalirao. Situacija se smirila, sudije su pogledale snimak i onda dodelile tehničke Jokiću i Vilijamsu, dok je sramni Dort zbog nesportskog poteza isključen sa meča.
U međuvremenu, pojavio se snimak na kom se jasno može videti da potez Dorta nije bio slučajan. Pratio je krajičkom oka kretanje Jokića i onda mu namerno podmetnuo nogu.
Uverite se i sami: