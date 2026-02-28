Slušaj vest

Nesportski potez Lua Dorta obeležio je meč između Oklahome i Denvera.

Uspeo je sramni Dort toliko da isprovocira Nikolu Jokića, da je umalo došlo do opšte tuče na terenu u četvrtoj deonici.

Namerno je sapleo srpskog košarkaša, koji se nedavno opravio od neugodne povrede kolena, pa je Somborcu u momentu pao mrak na oči.

Naime, Nikola je krenuo u napad, a sramni Lu Dort namerno je ušao Srbinu u liniju kretanja i podmetnuo mu kuk. Nikola je nakon toga "eksplodirao". Ustao je sa parketa, ljutito krenuo ka Dortu i uneo mu se u lice. Odmah se umešao Džejlen Vilijams - zgrabio je Jokića za dres, pa je nastala velika gužva na terenu

1/5 Vidi galeriju Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Srećom, sukob nije eskalirao. Situacija se smirila, sudije su pogledale snimak i onda dodelile tehničke Jokiću i Vilijamsu, dok je sramni Dort zbog nesportskog poteza isključen sa meča.

U međuvremenu, pojavio se snimak na kom se jasno može videti da potez Dorta nije bio slučajan. Pratio je krajičkom oka kretanje Jokića i onda mu namerno podmetnuo nogu.

Uverite se i sami: