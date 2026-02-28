Slušaj vest

Košarkaši Denvera poraženi su posle produžetka na gostovanju od Oklahome rezultatom 127:121, a susret su obeležili novi tripl-dabl Nikole Jokića (23 poena, 17 skokova i 14 asistencija), ali i opšti haos i tuča igrača na terenu posle prljavih poteza igrača Tandera.

Pogledajte i foto galeriju haosa na meču Oklahoma Siti Tandera i Denver Nagetsa:

Okršaj Nikole Jokića i Dorta, Oklahoma - Denver Foto: Screenshot

Više vesti o ovoj temi možete pronaći na sledećim linkovima:

Ne propustiteKošarkaMONSTRUOZAN TRIPL-DABL JOKIĆA, PRODUŽETAK I BOLAN PORAZ NAGETSA! Prljavi potezi, sramne provokacije i nova pobeda Tandera! Meč o kome će se dugo pričati!
Nikola Jokić
KošarkaJOKIĆ POBESNEO ZBOG PRLJAVOG POTEZA - NASTAO OPŠTI HAOS NA TERENU! Srbinu pao mrak na oči, hteo fizički da se obračuna sa rivalom, zakuvalo se žestoko!
Nikola Jokić
KošarkaBEZOBRAZLUK - ŠEJ NAMERNO GAĐAO JOKIĆA LOPTOM! Pogledajte skandalozan potez aktuelnog MVP! (VIDEO)
Šej Gildžes-Aleksander
KošarkaJOKIĆ PONOVO PREUZEO ULOGU TRENERA! Pogledajte kako Srbin "zavodi red" tokom tajm-auta! Niko ne sme da pisne dok Nikola priča! (VIDEO)
Nikola Jokić
Košarka"NIJE ČUDO ŠTO JE JOKIĆ POBESNEO" Legende stale na stranu Srbina posle pokvarenog poteza igrača Oklahome! Šek zagrmeo u studiju: Svima je stavio do znanja...
Šekil O'Nil
KošarkaPRLJAVIJE OD OVOGA NE MOŽE! Isplivao novi snimak udaranja Jokića: Pogledajte sraman potez Dorta - sada je svima jasno zašto je Srbinu "pao mrak na oči"
Nikola Jokić
KošarkaNIKOLA JOKIĆ GOVORIO O HAOSU I SUKOBU SA IGRAČIMA OKLAHOME! Srbin izgubio živce zbog prljavih i sramotnih poteza, pa poslao jasnu poruku!
Nikola Jokić
Košarka"AKO STE GLEDALI UTAKMICU PAŽLJIVO..." Trener Oklahome BRANI svoje igrače posle SRAMOTNIH poteza i napada na Jokića: Na jedno pitanje NIJE ŽELEO DA ODGOVORI!
Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir